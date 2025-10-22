október 22., szerda

Hírösszefoglaló

2 órája

Csongrádi földrengés: Békésben is megremegtek az ágyak éjjel

Címkék#kolbászfesztivál#napi hírösszefoglaló#a nap legfontosabb hírei#beol videó#Kapu Tibor#földrengés#baleset#beruházás

„Azt éreztem, hogy valaki le akar lökni az ágyról”, „a robbanásszerű hangot követte a földmozgás”, „a kutyám felugrott hozzám, és sírt, nem tudtam, hogy mi baja!" Békés vármegyei hozzászólók számoltak be a különböző fórumokon arról, hogy miként élték meg a szerda éjjeli csongrádi földrengést. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 22-én.

Beol.hu

A csongrádi földrengés kapcsán a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium arról írt, hogy helyi idő szerint 0:50-kor 4,1-es magnitúdójú földmozgás történt Csongrád térségében. A rengést a lakosság Csongrádon és több környező településen is érezte

Robbanásra ébredtek Békésben a csongrádi földrengés éjjelén
A csongrádi földrengés hatásait Békésben is érezték. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Földrengés: károkról eddig nem érkezett bejelentés

Károkról az obszervatóriumhoz eddig nem érkezett bejelentés. Hozzátették,  mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban, hetekben. A különböző Facebook-oldalakon utánaolvastunk, hogy miként élték meg Békésben a jelenséget.

Robban a zenei bomba a kolbászfesztiválon: megbánod, ha őket kihagyod

A fesztivál nem csak a gasztronómiai élményekről szól, idén is elképesztő zenei programmal várják a látogatókat. Mind a négy napból 2-2 előadót, koncertet emeltünk ki a Csabai Kolbászfesztivál 2025 programjából. Már a nyitónap, október 23., csütörtök is húzós lesz!

Gyuláról az űrbe: Kapu Tibor kísérleteit próbálták ki – galériával, videóval

„Űrutazáson” vehettek részt a napokban a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium diákjai. Az UNIverZOOM – Kísérletezz velünk!” című program keretében a fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy megismételjék azokat a kísérleteket, amelyeket Kapu Tibor is elvégzett oktatási céllal a 2025-ös űrmissziója során.

UNIverZOOM Gyulán

Fotók: Dinya Magdolna

 

Olyan beruházás indul, amelynek hála fellélegezhet egész Békéscsaba – galériával

Egy olyan 800 millió forintos fejlesztés indul hamarosan, amelynek köszönhetően fellélegezhet Békéscsaba belvárosa. A Modern Városok Program keretében kiépítik a Lencsési utat és a Kétegyházi utat összekötő Építők útja második szakaszát is a Lencsési út és a Csányi utca között. A beruházás részleteit dr. Takács Árpád főispán és Szarvas Péter polgármester ismertette.

A Modern Városok Program - sajtótájékoztató

Fotók: Lehoczky Péter

Elektromos kiskocsival közlekedőt sodort el a személyautó

Baleset történt október 22-én, nem sokkal 12 óra után Orosházán, a Rákóczi úton, az Eötvös iskola előtti gyalogátkelőnél.

Így alakul a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén

Október 23-a, a nemzeti ünnepünk, elkezdődik az őszi szünet és négy napos hosszú hétvégének nézünk elébe. Viszont a nagy öröm mellett ne feledkezzünk el a bevásárlásról, ugyanis a boltok nyitva tartása változik! Nézzük, mire kell készülnünk.

 

