Csongrádi földrengés: Békésben is megremegtek az ágyak éjjel

A csongrádi földrengés kapcsán a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium arról írt, hogy helyi idő szerint 0:50-kor 4,1-es magnitúdójú földmozgás történt Csongrád térségében. A rengést a lakosság Csongrádon és több környező településen is érezte.

A csongrádi földrengés hatásait Békésben is érezték. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Földrengés: károkról eddig nem érkezett bejelentés

Károkról az obszervatóriumhoz eddig nem érkezett bejelentés. Hozzátették, mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban, hetekben. A különböző Facebook-oldalakon utánaolvastunk, hogy miként élték meg Békésben a jelenséget.

