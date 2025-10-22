2 órája
Csongrádi földrengés: Békésben is megremegtek az ágyak éjjel
„Azt éreztem, hogy valaki le akar lökni az ágyról”, „a robbanásszerű hangot követte a földmozgás”, „a kutyám felugrott hozzám, és sírt, nem tudtam, hogy mi baja!" Békés vármegyei hozzászólók számoltak be a különböző fórumokon arról, hogy miként élték meg a szerda éjjeli csongrádi földrengést. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 22-én.
A csongrádi földrengés kapcsán a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium arról írt, hogy helyi idő szerint 0:50-kor 4,1-es magnitúdójú földmozgás történt Csongrád térségében. A rengést a lakosság Csongrádon és több környező településen is érezte.
Földrengés: károkról eddig nem érkezett bejelentés
Károkról az obszervatóriumhoz eddig nem érkezett bejelentés. Hozzátették, mostani esemény földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban, hetekben. A különböző Facebook-oldalakon utánaolvastunk, hogy miként élték meg Békésben a jelenséget.
Robban a zenei bomba a kolbászfesztiválon: megbánod, ha őket kihagyod
A fesztivál nem csak a gasztronómiai élményekről szól, idén is elképesztő zenei programmal várják a látogatókat. Mind a négy napból 2-2 előadót, koncertet emeltünk ki a Csabai Kolbászfesztivál 2025 programjából. Már a nyitónap, október 23., csütörtök is húzós lesz!
Gyuláról az űrbe: Kapu Tibor kísérleteit próbálták ki – galériával, videóval
„Űrutazáson” vehettek részt a napokban a Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium diákjai. Az UNIverZOOM – Kísérletezz velünk!” című program keretében a fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy megismételjék azokat a kísérleteket, amelyeket Kapu Tibor is elvégzett oktatási céllal a 2025-ös űrmissziója során.
UNIverZOOM GyulánFotók: Dinya Magdolna
Olyan beruházás indul, amelynek hála fellélegezhet egész Békéscsaba – galériával
Egy olyan 800 millió forintos fejlesztés indul hamarosan, amelynek köszönhetően fellélegezhet Békéscsaba belvárosa. A Modern Városok Program keretében kiépítik a Lencsési utat és a Kétegyházi utat összekötő Építők útja második szakaszát is a Lencsési út és a Csányi utca között. A beruházás részleteit dr. Takács Árpád főispán és Szarvas Péter polgármester ismertette.
A Modern Városok Program - sajtótájékoztatóFotók: Lehoczky Péter
Elektromos kiskocsival közlekedőt sodort el a személyautó
Baleset történt október 22-én, nem sokkal 12 óra után Orosházán, a Rákóczi úton, az Eötvös iskola előtti gyalogátkelőnél.
Így alakul a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén
Október 23-a, a nemzeti ünnepünk, elkezdődik az őszi szünet és négy napos hosszú hétvégének nézünk elébe. Viszont a nagy öröm mellett ne feledkezzünk el a bevásárlásról, ugyanis a boltok nyitva tartása változik! Nézzük, mire kell készülnünk.
A kolbászfesztivál készen áll a csütörtöki startra - galériával