Szent Mihály-nap

1 órája

Összejöttek a kisgyermekes családok a népszerű forgatagra - galériával, videóval

Címkék#beol videó#Szent Mihály#FICSAK Békéscsaba Alapítvány#forgatag#Egyensúly AE Egyesület#program

Zenés, vidám műsorok, arcfestés és csillámtetoválás, festőműhely, kézműves foglalkozások és ínyenc falatok. Többek között ezek jellemezték a Szent Mihály-napi forgatagot, amelyet vasárnap rendezett a Bankó András utca 44. szám alatt, az Egyensúly AE Egyesületnél a FICSAK Békéscsaba Alapítvány.

Licska Balázs

Megtelt kisgyermekes családokkal a Bankó András 44. szám, ahol a FICSAK Békéscsaba Alapítvány immár 6. alkalommal rendezte meg vasárnap a Szent Mihály-napi forgatagot. A programok között voltak zenés, vidám műsorok, arcfestés és csillámtetoválás, festőműhely, kézműves foglalkozások, de ínyencfalatokat ugyancsak lehetett kóstolni.

a FICSAK Békéscsaba Alapítvány egyik legnépszerűbb rendezvénye
Szent Mihály-napi forgatagot szervezett a FICSAK Békéscsaba Alapítvány. Fotó: Dinya Magdolna

A Szent Mihály-napi forgatag a FICSAK Békéscsaba Alapítvány egyik legnépszerűbb rendezvénye

Fontosak a mai világban a személyes kapcsolatok, találkozások, a családoknak szóló rendezvények – hangsúlyozta dr. Pálfi-Rigó Krisztina, a FICSAK Békéscsaba Alapítvány kuratóriumi elnöke. Elmondta, az egyik legnépszerűbb eseményük a Szent Mihály-napi forgatag, amelyen rendszeresen 50-60 család vesz részt: játszhatnak, alkothatnak, együtt tölthetnek néhány órát.

A társadalom alapjai a családok, a közösségek, fontosak a nekik szervezett programok

Népi megfigyelések is kapcsolódnak Szent Mihály napjához, illetve ezen nap alkalmából egykor vásárokat, szórakoztató programokat szerveztek – mondta dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja, fontosnak nevezve a hagyomány mai világba történő átültetését. Kiemelte, hogy a társadalom alapjai a családok, a közösségek, és lényeges, hogy vannak olyan tevékeny civil szervezetek, mint a FICSAK Békéscsaba Alapítvány vagy az Egyensúly AE Egyesület, amelyek programokat is szerveznek számukra.

Szent Mihály-napi forgatag

Fotók: Dinya Magdolna

