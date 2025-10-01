október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támogatás

53 perce

Hamarosan érkezik a levél: kiderül, kik kaptak ösztöndíjat Gyulán

Címkék#diák#tanulmány#támogatás#Gyula

A diákok tanulásának támogatásáról hozott fontos döntéseket múlt heti ülésén a gyulai képviselő-testület. A grémium a fiatalok támogatása kapcsán több ösztöndíjról is határozott.

Papp Gábor

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a fiatalok támogatása kapcsán Facebook-oldalán  kifejtette, a Bursa Hungarica ösztöndíjról és a Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjról is fontos döntéseket hozott a képviselő-testület.

Fiatalok támogatása: Gyulán kiemelten fontosnak tartják
Fiatalok támogatása: Gyulán kiemelten fontosnak tartják. Fotó: Petróczki Gábor/Görgényi Ernő Facbook-oldala

A fiatalok támogatása fontos a városban

– Támogatjuk azokat a diákokat, akik egyetemi tanulmányokat folytatnak, de családjuk anyagi helyzete miatt ehhez segítséget kérnek. Őket a Bursa Hungarica ösztöndíjjal támogatjuk minden évben. A testület döntést hozott arról, hogy az idén is csatlakozunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez – részletezte. Egyúttal felemelték a jövedelemhatárt is azért, hogy többen pályázhassanak.

A havi ösztöndíj összegét is megemelték 10 ezer forintól 13 ezer forintra, és ezt még az állam és a vármegyei önkormányzat is kiegészíti, így havi 20 ezer forintos ösztöndíjat kapnak majd a nyertes pályázók. A pályázatot október 3-án meghirdetik, a benyújtási határidő november 4. lesz.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A legtehetségesebb diákokat is támogatják

A polgármester kitért arra, hogy nem csak szociális alapon támogatják a diákokat, hanem a Bay Zoltán-ösztöndíjjal a legtehetségesebb, legjobb eredményeket elért középiskolás diákokat és egyetemi hallgatókat is jutalmazzák. A képviselő-testület múlt csütörtöki ülésén döntött a Bay-pályázatokról is. 10 gyulai középiskolás tanulónak szavaztak meg havi 13 ezer forintos ösztöndíjat erre a tanévre, illetve 22 egyetemi hallgatónak szavaztak meg havi 20 ezer forintot, amelyet 10 hónapon keresztül kapnak. A pályázókat hamarosan értesítik a döntésről.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu