53 perce
Hamarosan érkezik a levél: kiderül, kik kaptak ösztöndíjat Gyulán
A diákok tanulásának támogatásáról hozott fontos döntéseket múlt heti ülésén a gyulai képviselő-testület. A grémium a fiatalok támogatása kapcsán több ösztöndíjról is határozott.
Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a fiatalok támogatása kapcsán Facebook-oldalán kifejtette, a Bursa Hungarica ösztöndíjról és a Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjról is fontos döntéseket hozott a képviselő-testület.
A fiatalok támogatása fontos a városban
– Támogatjuk azokat a diákokat, akik egyetemi tanulmányokat folytatnak, de családjuk anyagi helyzete miatt ehhez segítséget kérnek. Őket a Bursa Hungarica ösztöndíjjal támogatjuk minden évben. A testület döntést hozott arról, hogy az idén is csatlakozunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez – részletezte. Egyúttal felemelték a jövedelemhatárt is azért, hogy többen pályázhassanak.
A havi ösztöndíj összegét is megemelték 10 ezer forintól 13 ezer forintra, és ezt még az állam és a vármegyei önkormányzat is kiegészíti, így havi 20 ezer forintos ösztöndíjat kapnak majd a nyertes pályázók. A pályázatot október 3-án meghirdetik, a benyújtási határidő november 4. lesz.
A legtehetségesebb diákokat is támogatják
A polgármester kitért arra, hogy nem csak szociális alapon támogatják a diákokat, hanem a Bay Zoltán-ösztöndíjjal a legtehetségesebb, legjobb eredményeket elért középiskolás diákokat és egyetemi hallgatókat is jutalmazzák. A képviselő-testület múlt csütörtöki ülésén döntött a Bay-pályázatokról is. 10 gyulai középiskolás tanulónak szavaztak meg havi 13 ezer forintos ösztöndíjat erre a tanévre, illetve 22 egyetemi hallgatónak szavaztak meg havi 20 ezer forintot, amelyet 10 hónapon keresztül kapnak. A pályázókat hamarosan értesítik a döntésről.
