Hamarosan érkezik a levél: kiderül, kik kaptak ösztöndíjat Gyulán

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere a fiatalok támogatása kapcsán Facebook-oldalán kifejtette, a Bursa Hungarica ösztöndíjról és a Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjról is fontos döntéseket hozott a képviselő-testület.

Fiatalok támogatása: Gyulán kiemelten fontosnak tartják. Fotó: Petróczki Gábor/Görgényi Ernő Facbook-oldala

A fiatalok támogatása fontos a városban

– Támogatjuk azokat a diákokat, akik egyetemi tanulmányokat folytatnak, de családjuk anyagi helyzete miatt ehhez segítséget kérnek. Őket a Bursa Hungarica ösztöndíjjal támogatjuk minden évben. A testület döntést hozott arról, hogy az idén is csatlakozunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez – részletezte. Egyúttal felemelték a jövedelemhatárt is azért, hogy többen pályázhassanak.

A havi ösztöndíj összegét is megemelték 10 ezer forintól 13 ezer forintra, és ezt még az állam és a vármegyei önkormányzat is kiegészíti, így havi 20 ezer forintos ösztöndíjat kapnak majd a nyertes pályázók. A pályázatot október 3-án meghirdetik, a benyújtási határidő november 4. lesz.

A legtehetségesebb diákokat is támogatják

A polgármester kitért arra, hogy nem csak szociális alapon támogatják a diákokat, hanem a Bay Zoltán-ösztöndíjjal a legtehetségesebb, legjobb eredményeket elért középiskolás diákokat és egyetemi hallgatókat is jutalmazzák. A képviselő-testület múlt csütörtöki ülésén döntött a Bay-pályázatokról is. 10 gyulai középiskolás tanulónak szavaztak meg havi 13 ezer forintos ösztöndíjat erre a tanévre, illetve 22 egyetemi hallgatónak szavaztak meg havi 20 ezer forintot, amelyet 10 hónapon keresztül kapnak. A pályázókat hamarosan értesítik a döntésről.