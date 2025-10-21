Ütős volt az éjszaka: valaki fél lábon ugrálva ment haza

A fél pár cipőre kedd reggel találtak rá Békéscsabán, a Kórház utcában. – A mai napon a tüdőszűrő állomás előtt, a mentő beállón találtam. Feltettem a kerítésre, ha valaki keresné, ott megtalálja – olvasható egy békéscsabai hölgy közösségi posztjában. Az elhagyott cipő azóta is ott árválkodik.

A fél pár cipő arra vár, hogy tulajdonosa hazavigye. Forrás: Facebook

Egy fél pár cipő keresi gondatlan gazdáját

A fél pár cipő gazdája a hosszúra nyúlt hétfő éjszaka után valószínűleg még az igazak álmát aludhatja, hiszen a posztra nem reagált, de az biztos, hogy a felhívást még nem látta. Nos, ha ezúton valaki felismeri, hogy kihez tartozhat az elkallódott lábbeli, az ne legyen rest, értesítse legközelebbi ismerősét, vagy tegyen bejelentést a nem ingyenesen hívható mobilszámán.

Sokan szándékosan szabadulnak meg valamitől

Persze a véletlenül elhagyottak mellett, vannak szándékosan otthagyott tárgyak is, mint azt a legutóbbi lomtalanítás is prezentálja.