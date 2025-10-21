október 21., kedd

Orsolya névnap

15°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Páratlanul

1 órája

Ütős volt az éjszaka: valaki fél lábon ugrálva ment haza

Címkék#Facebook#cipő#elhagyott#lábbeli#Békéscsaba

Erős éjszakája lehetett annak, aki kedd reggelre elhagyott valamit. Nem irigyeljük, amikor később ezt észre is veszi majd, avagy sztori fél pár cipő jeligére.

Beol.hu

A fél pár cipőre kedd reggel találtak rá Békéscsabán, a Kórház utcában. – A mai napon a tüdőszűrő állomás előtt, a mentő beállón találtam. Feltettem a kerítésre, ha valaki keresné, ott megtalálja – olvasható egy békéscsabai hölgy közösségi posztjában. Az elhagyott cipő azóta is ott árválkodik.

Egy fél pár cipőt találtak a Kórház utcában.
A fél pár cipő arra vár, hogy tulajdonosa hazavigye. Forrás: Facebook

Egy fél pár cipő keresi gondatlan gazdáját

A fél pár cipő gazdája a hosszúra nyúlt hétfő éjszaka után valószínűleg még az igazak álmát aludhatja, hiszen a posztra nem reagált, de az biztos, hogy a felhívást még nem látta. Nos, ha ezúton valaki felismeri, hogy kihez tartozhat az elkallódott lábbeli, az ne legyen rest, értesítse legközelebbi ismerősét, vagy tegyen bejelentést a nem ingyenesen hívható mobilszámán.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Sokan szándékosan szabadulnak meg valamitől

Persze a véletlenül elhagyottak mellett, vannak szándékosan otthagyott tárgyak is, mint azt a legutóbbi lomtalanítás is prezentálja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu