Ütős volt az éjszaka: valaki fél lábon ugrálva ment haza
Erős éjszakája lehetett annak, aki kedd reggelre elhagyott valamit. Nem irigyeljük, amikor később ezt észre is veszi majd, avagy sztori fél pár cipő jeligére.
A fél pár cipőre kedd reggel találtak rá Békéscsabán, a Kórház utcában. – A mai napon a tüdőszűrő állomás előtt, a mentő beállón találtam. Feltettem a kerítésre, ha valaki keresné, ott megtalálja – olvasható egy békéscsabai hölgy közösségi posztjában. Az elhagyott cipő azóta is ott árválkodik.
Egy fél pár cipő keresi gondatlan gazdáját
A fél pár cipő gazdája a hosszúra nyúlt hétfő éjszaka után valószínűleg még az igazak álmát aludhatja, hiszen a posztra nem reagált, de az biztos, hogy a felhívást még nem látta. Nos, ha ezúton valaki felismeri, hogy kihez tartozhat az elkallódott lábbeli, az ne legyen rest, értesítse legközelebbi ismerősét, vagy tegyen bejelentést a nem ingyenesen hívható mobilszámán.
Sokan szándékosan szabadulnak meg valamitől
Persze a véletlenül elhagyottak mellett, vannak szándékosan otthagyott tárgyak is, mint azt a legutóbbi lomtalanítás is prezentálja.
