Megérkezett a legújabb családtag a Fekete tanyára

Az állatok világnapja, október 4-e előestéje is mozgalmasan telt a Fekete tanya Békéscsaba vadasparkjában. Új jövevények érkeztek, mégpedig Fanni és Vaiana, a két törpemalac. Vasárnap pedig megjött a legújabb családtag, Panni, a shetlandi póni kanca.

A békéscsabai Fekete tanya legújabb családtagja Panni, a shetlandi póni kancaFotó: Fekete tanya/Facebook

A békéscsabai Fekete tanya nyílt napját október 19-én tartják

Fekete Vanda, a Fekete tanya résztulajdonosa elmondta, mindennapjaik rengeteg munkával telnek, ugyanis október 19-én tartják nyílt napjukat. Végzik a tereprendezést, aztán következik a karámépítés, utána pedig már csak az utómunkák lesznek. Ahogy Vanda fogalmazott, nincs megállás, de reméli, hogy megéri és tetszik majd a látogatóknak, érdeklődőknek is a törekvésük.

Felajánlásként két fürjet és egy pávát is kaptak

Fekete Vanda kitért arra, nemrégiben kedvezményes áron kaptak három futókacsát, felajánlásként két fürjet és egy pávát. Egy cég, nyalósót ajánlott fel nekik, amire mindig szükségük van. Vanda beszámolt arról is, az a megtiszteltetés érte, hogy reklámarca lehet Koreny Dóra akvarellfestő 2026-os, magyar állatok témájú falinaptárának.

Törpemalacok is érkeztek a vadasparkbaFotó: Fekete Vanda/Facebook

Vanda személyes kedvencei: a rackajuh és a szürkemarha

– A magyar állatok és a magyar kézművesek is közel állnak a szívemhez, így örömmel mondtam igent Dóra megkeresésére – ecsetelte Vanda. – A 2026-os Magyar Állatok Falinaptár azért is különleges, mert minden hónapban egy hazánkra jellemző állat akvarellfestménye tárul a naptár birtokosai felé, az adott hónap hangulatát megidézve. Az én személyes kedvenceim: a rackajuh és a szürkemarha.