Nemzetközi elismertség, magas látogatószám – újabb öt évig folytathatja munkáját az ügyvezető
A város egyik kiemelten fontos társaságának vezetői tisztségéről is döntött csütörtöki ülésén a gyulai képviselő-testület. A grémium újabb öt évre, 2025 december 1-től 2030. november 30-ig Fekete-Dombi Ildikót bízta meg az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kiállítóhelyekért felelős ügyvezetői feladataival.
Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. a gyulai önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, amelynek ügyvezetését jelenleg Repisky Dániel és Fekete-Dombi Ildikó látja el – emelte ki dr. Görgényi Ernő polgármester az előterjesztés tárgyalása során. Felidézte, hogy az Almásy-kastély felújításával hoztak létre két divíziót, mert a megsokszorozódott vezetői feladatokat egyetlen szakember már nem láthatta el azok nagysága miatt. Az egyik divízióba tartozik a rendezvény- és művelődésszervezés, ezt az ügyvezetői feladatot látja el néhány éve Repisky Daniel. A kiállítóhelyek működtetése és a kapcsolódó kulturális rendezvények szervezése a másik divízióhoz tartozik, amelynek ügyvezetői feladatait Fekete-Dombi Ildikó látja el. Fekete-Dombi Ildikót a képviselő-testület öt évvel ezelőtt, 2020. december 1-től kezdődően 2025. november 30-ig meghatározott időtartamra bízta meg az ügyvezetői feladatokkal, és miután megbízatása hamarosan lejár, szükségessé vált, hogy az ügyvezető személyéről a képviselő-testület döntést hozzon.
Fekete-Dombi Ildikó munkáját nagyra értékelik
Dr. Görgényi Ernő kiemelte, Fekete-Dombi Ildikó ügyvezető feladatait megelégedésre végzi. Munkájának eredményeként az Almásy-kastély Látogatóközpont nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is elismert és jegyzett kiállítóhellyé vált, több díjat és elismerést kiérdemelve. A látogatóközpont mellett a többi gyulai kiállítóhely és múzeum is jelentős fejlesztésen ment keresztül, megújítva a kiállítások állandó és időszakos installációit. A fejlődés egyik legszembetűnőbb jele, hogy évről-évre nő a múzeumokat felkereső vendégek száma, akik élményekkel gazdagodva és elégedetten távoznak. Ezen eredmények jövőbeni gyarapítása céljából a polgármester javasolta, hogy újabb öt évre ismételten bízzák meg Fekete-Dombi Ildikót a kiállítóhelyekért felelős ügyvezetői feladatokkal. A vonatkozó jogszabályok szerint pályáztatásra nem volt szükség.
A következő öt évre is komoly tervek vannak
Fekete-Dombi Ildikó az elmúlt időszak eredményei kapcsán a városvezetéssel, a partnerintézményekkel és a civil szervezetekkel való közös munka fontosságát emelte ki.
– A következő öt év fontos célja, hogy az elért színvonal megmaradjon, hiszen a társadalmi-gazdasági környezet folyamatosan változik, amihez alkalmazkodni kell. A kiállítóhelyek a gyulai turizmus zászlóshajói. A gyulai vár és az Almásy-kastély a Gyulai Várfürdő mellett az egyik legvonzóbb idegenforgalmi attrakció a városban – részletezte a szakember. – A gyulai várat 80 ezer-100 ezer közötti, az Almásy-kastélyt 50 ezer-80 ezer közötti látogató keresi fel évente. A gyulai kiállítóterekben 200 ezer látogató fordul meg évente,
- az Erkel Ferenc Emlékház,
- a Ladics-ház és
- a Kohán Képtár szintén népszerű
- a gyulai vár és
- az Almásy-kastély mellett.
Az Almásy-kastély közelmúltban megújult Stefánia-szárnya kapcsán elmondta, a távolabbról érkező vendégek is rácsodálkoznak, hogy ilyen színvonalú rendezvényközpont működik egy kastélyban, az ország délkeleti részén.
A következő időszak prioritásai kapcsán szólt az önfenntartás jelentőségéről, amely elvárás, de közben nem is könnyű feladat. Ennek érdekében a kiállítóterekben próbálnak 21. századi technikai fejlesztésekkel vonzó tárlatokat kínálni, az elmúlt öt évben a gyulai kiállítóhelyekből négy már interaktívvá vált.
A gyulai várra külön figyelem irányul
Szintén prioritásként emelte ki a gyulai vár fejlesztését, hiszen 20 év telt el a legutóbbi nagyobb rekonstrukciót követően. Az épület állaga kiemelt odafigyelést igényel, amelynek keretében az önkormányzattal együttműködésben elindult egy falvizsgálat. Az erődítmény kiállításába kerültek új elemek az elmúlt években, látványos makett idézi meg az ostromot, animációs film készült arról, hogy milyen volt a 16-17. századi Gyula.
Kifejtette, a vártárlat megújítása azért is lényeges, mert Gyulára sok visszatérő turista érkezik, és csak újdonságokkal lehet ismét becsalogatni őket az erődítménybe. Felidézte, hogy idén áthelyezték a beléptetőkaput. Pályáztak a Miniszterelnökséghez egy vártörténeti terem kialakítására, amin nyertek. Az attrakciók körében egy börtöntörténeti kiállítás létrehozására ugyancsak pályáztak. Várható, hogy a vár látványosságai megújulnak, a kastély kapcsán pedig gondolkodnak a kávézó átalakításán, ahogy a kiállítóterekben is várható számos újdonság.
