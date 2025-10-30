Nemzetközi elismertség, magas látogatószám – újabb öt évig folytathatja munkáját az ügyvezető

Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. a gyulai önkormányzat egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, amelynek ügyvezetését jelenleg Repisky Dániel és Fekete-Dombi Ildikó látja el – emelte ki dr. Görgényi Ernő polgármester az előterjesztés tárgyalása során. Felidézte, hogy az Almásy-kastély felújításával hoztak létre két divíziót, mert a megsokszorozódott vezetői feladatokat egyetlen szakember már nem láthatta el azok nagysága miatt. Az egyik divízióba tartozik a rendezvény- és művelődésszervezés, ezt az ügyvezetői feladatot látja el néhány éve Repisky Daniel. A kiállítóhelyek működtetése és a kapcsolódó kulturális rendezvények szervezése a másik divízióhoz tartozik, amelynek ügyvezetői feladatait Fekete-Dombi Ildikó látja el. Fekete-Dombi Ildikót a képviselő-testület öt évvel ezelőtt, 2020. december 1-től kezdődően 2025. november 30-ig meghatározott időtartamra bízta meg az ügyvezetői feladatokkal, és miután megbízatása hamarosan lejár, szükségessé vált, hogy az ügyvezető személyéről a képviselő-testület döntést hozzon.

Fekete-Dombi Ildikó újabb öt évig látja el az ügyvezetői feladatokat. Fotó: Beol.hu

Fekete-Dombi Ildikó munkáját nagyra értékelik

Dr. Görgényi Ernő kiemelte, Fekete-Dombi Ildikó ügyvezető feladatait megelégedésre végzi. Munkájának eredményeként az Almásy-kastély Látogatóközpont nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is elismert és jegyzett kiállítóhellyé vált, több díjat és elismerést kiérdemelve. A látogatóközpont mellett a többi gyulai kiállítóhely és múzeum is jelentős fejlesztésen ment keresztül, megújítva a kiállítások állandó és időszakos installációit. A fejlődés egyik legszembetűnőbb jele, hogy évről-évre nő a múzeumokat felkereső vendégek száma, akik élményekkel gazdagodva és elégedetten távoznak. Ezen eredmények jövőbeni gyarapítása céljából a polgármester javasolta, hogy újabb öt évre ismételten bízzák meg Fekete-Dombi Ildikót a kiállítóhelyekért felelős ügyvezetői feladatokkal. A vonatkozó jogszabályok szerint pályáztatásra nem volt szükség.

A következő öt évre is komoly tervek vannak

Fekete-Dombi Ildikó az elmúlt időszak eredményei kapcsán a városvezetéssel, a partnerintézményekkel és a civil szervezetekkel való közös munka fontosságát emelte ki.