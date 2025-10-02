Új korszak kezdődhet a viharsarki város sportéletében – videóval

A gyomaendrődi testületi ülésen újabb fejlesztésekről döntöttek – Toldi Balázs polgármester tájékoztatása szerint. A város vezetése tájékozódott az turisztikai pályázati lehetőségekről, miután az ifjúsági tanács több fejlesztési javaslatot benyújtott Gyomaendrőd Város képviselő testületéhez.

A fejlesztések most a fiatalokat és a sportolókat célozzák. Fotó : Shutterstock

Milyen fejlesztésekre lehet számítani?

Ezek olyan fejlesztési ötletek, amelyek elsősorban a fiatalokat célozzák. Az ötletek között felmerült a bringapálya, pumpapálya, a mászófal és a futópálya ötlete is. Ezeknek az ötleteknek az esetleges pályázati lehetőségeit a hivatal megvizsgálta, a fejlesztési osztály összesítette, a képviselő testület és a bizottságok pedig megtárgyalták. Sajnos ezeknek a pályázatoknak elég alacsony a finanszírozása, ezzel szemben elég magas a kívánt fejlesztések bekerülési költsége. Ezért a testület arra a döntésre jutott, hogy a településen már meglévő két salakos futópályát fogják felújítani. Így már mindkét településrészen: Gyomán és Endrődön is egy-egy korszerű, minden tekintetben megfelelő futópálya fog a futók rendelkezésére állni.