Nefag Zrt.

1 órája

Érdemkereszttel tüntették ki a csabai szakembert

Címkék#Érdemkereszt#Fehér Sándor#Nefag Zrt#Országos Vadásznap#kitüntetés

Az Országos Vadásznapon ismerték el a csabai születésű szakember munkáját. Fehér Sándort, a Nefag Zrt. vezérigazgatóját a Magyar Természeti- Vadászati Örökségért Érdemkereszttel tüntették ki.

Beol.hu

– A Magyar Természeti- Vadászati Örökségért Érdemkereszt kitüntetést vehette át Fehér Sándor, a NEFAG Zrt. vezérigazgatója. A békéscsabai születésű szakember munkáját a 2025-ös Országos Vadásznapon ismerték el – olvasható a szoljon.hu cikkében.

Fehér Sándor (jobbra) erdész- és vadász szaktekintély
Fehér Sándor (jobbra) az Országos Vadásznapon vehette át az elismerést. Fotó: nefag.hu

Fehér Sándor erdész- és vadász szaktekintély

Mint írják, a kitüntetést az Agrárminisztérium, az Országos Magyar Vadászkamara, az Országos Magyar Vadászati Védegylet és a Nimród Vadászújság adományozta, a vadgazdálkodásban, a vadászati közéletben, az ágazati érdekképviseletben szerzett érdemek elismeréseként, továbbá az erdő-és vadgazdálkodás összhangjának megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítésekért. Fehér Sándor a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán szerezte mérnöki diplomáját, és pályafutása kezdetétől a Nefag Zrt. munkatársa.

Az erdész- és vadász szaktekintély, szakmai elkötelezettsége, stratégiai szemlélete, együttműködési hajlandósága, magas szintű kommunikációs-, valamint emocionális kompetenciái miatt lett elismert és hiteles vezető.

A Nefag Zrt. is részt vett abban a versenyben, amely során Magyarország legszebb erdejére lehetett szavazni. A játék ideje alatt hetente bemutattak egy-egy állami erdőgazdaságot és megosztottak 8-8 kapcsolódó helyszínt azok területéről, amelyekre szavazni lehet. A versenyen a közönségszavazatok alapján a Debreceni Nagyerdő lett a legszebb.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

