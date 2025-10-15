Érdemkereszttel tüntették ki a csabai szakembert

– A Magyar Természeti- Vadászati Örökségért Érdemkereszt kitüntetést vehette át Fehér Sándor, a NEFAG Zrt. vezérigazgatója. A békéscsabai születésű szakember munkáját a 2025-ös Országos Vadásznapon ismerték el – olvasható a szoljon.hu cikkében.

Fehér Sándor (jobbra) az Országos Vadásznapon vehette át az elismerést. Fotó: nefag.hu

Fehér Sándor erdész- és vadász szaktekintély

Mint írják, a kitüntetést az Agrárminisztérium, az Országos Magyar Vadászkamara, az Országos Magyar Vadászati Védegylet és a Nimród Vadászújság adományozta, a vadgazdálkodásban, a vadászati közéletben, az ágazati érdekképviseletben szerzett érdemek elismeréseként, továbbá az erdő-és vadgazdálkodás összhangjának megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítésekért. Fehér Sándor a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Karán szerezte mérnöki diplomáját, és pályafutása kezdetétől a Nefag Zrt. munkatársa.

Az erdész- és vadász szaktekintély, szakmai elkötelezettsége, stratégiai szemlélete, együttműködési hajlandósága, magas szintű kommunikációs-, valamint emocionális kompetenciái miatt lett elismert és hiteles vezető.

A Nefag Zrt. is részt vett abban a versenyben, amely során Magyarország legszebb erdejére lehetett szavazni. A játék ideje alatt hetente bemutattak egy-egy állami erdőgazdaságot és megosztottak 8-8 kapcsolódó helyszínt azok területéről, amelyekre szavazni lehet. A versenyen a közönségszavazatok alapján a Debreceni Nagyerdő lett a legszebb.