A fehér bot nemcsak eszköz, hanem jelkép is

Színvonalas kiállítást nyitottak az október 15-ei fehér bot napja alkalmából a Békés Megyei Könyvtárban. Hat látássérült – Szabó Ferencné, Tóth Ferenc, Novák Sára, Laurinyecz Lili, Nyeste Andrásné és Bódi Mihályné – hozta el alkotásait, amelyek között vannak festmények, rajzok, gravírozások, hímzések, és táskák is. A tárlatot Rakonczás Szilvia, a békéscsabai bibliotéka nyugalmazott igazgatója nyitotta meg, kiemelve, az alkotók megvalósították azt, amit megálmodtak.

Kiállítást is nyitottak a Békés Megyei Könyvtárban a fehér bot napja alkalmából. Fotó: Licska Balázs

A fehér bot napja alkalmából ünnepelt a közösség

Ádász István, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének elnöke az ünnepségen azt mondta, hogy a szabadságot jelenti a látássérültek számára a fehér bot, amelynek köszönhetően közlekedhetnek. A békéscsabai önkormányzatot képviselő dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő hangsúlyozta, szeretetet és törődést lehet tapasztalni a közösségben, és hogy a kiállításon kiváló alkotások kaptak helyet, amelyek más perspektívából mutatják meg a világot.

Nemcsak eszköz, hanem jelkép is a fehér bot

Nemcsak eszköz, hanem a bátorság, az önállóság és az élni akarás jelképe is a fehér bot – mondta Szabó Alexandra, az egyesület rendezvényszervezője. Kiemelte, hogy a látássérültek is értékes tagjai a társadalomnak, és hogy mindenki képes értéket adni a világnak, függetlenül attól, hogy miként látja. Fontosnak nevezte, hogy a vakok és gyengénlátók is önállóan, aktívan, méltósággal élhessék meg a hétköznapokat, hangsúlyozta a segítséget és az elfogadást.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Díjakat is átadtak a Békés Megyei Könyvtárban tartott ünnepségen

Az ünnepségen műsort adtak a Csabai Színistúdió növendékei, és díjakat is adtak át. A Békés Megyei Vakokért emlékplakettet érdemelt ki