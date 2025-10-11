október 11., szombat

2 órája

A fehér bot nemcsak eszköz, hanem jelkép is

Szombaton ünnepelt a békéscsabai bibliotékában a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete. A fehér bot napja alkalmából kiállítást nyitottak a Békés Megyei Könyvtárban, díjakat is átadtak, műsorral a Csabai Színistúdió növendékei szolgáltak.

Licska Balázs

Színvonalas kiállítást nyitottak az október 15-ei fehér bot napja alkalmából a Békés Megyei Könyvtárban. Hat látássérült – Szabó Ferencné, Tóth Ferenc, Novák Sára, Laurinyecz Lili, Nyeste Andrásné és Bódi Mihályné – hozta el alkotásait, amelyek között vannak festmények, rajzok, gravírozások, hímzések, és táskák is. A tárlatot Rakonczás Szilvia, a békéscsabai bibliotéka nyugalmazott igazgatója nyitotta meg, kiemelve, az alkotók megvalósították azt, amit megálmodtak.

A fehér bot napja alkalmából ünnepéltek
Kiállítást is nyitottak a Békés Megyei Könyvtárban a fehér bot napja alkalmából. Fotó: Licska Balázs

A fehér bot napja alkalmából ünnepelt a közösség

Ádász István, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének elnöke az ünnepségen azt mondta, hogy a szabadságot jelenti a látássérültek számára a fehér bot, amelynek köszönhetően közlekedhetnek. A békéscsabai önkormányzatot képviselő dr. Szigeti Béla önkormányzati képviselő hangsúlyozta, szeretetet és törődést lehet tapasztalni a közösségben, és hogy a kiállításon kiváló alkotások kaptak helyet, amelyek más perspektívából mutatják meg a világot.

Nemcsak eszköz, hanem jelkép is a fehér bot

Nemcsak eszköz, hanem a bátorság, az önállóság és az élni akarás jelképe is a fehér bot – mondta Szabó Alexandra, az egyesület rendezvényszervezője. Kiemelte, hogy a látássérültek is értékes tagjai a társadalomnak, és hogy mindenki képes értéket adni a világnak, függetlenül attól, hogy miként látja. Fontosnak nevezte, hogy a vakok és gyengénlátók is önállóan, aktívan, méltósággal élhessék meg a hétköznapokat, hangsúlyozta a segítséget és az elfogadást.

Díjakat is átadtak a Békés Megyei Könyvtárban tartott ünnepségen

Az ünnepségen műsort adtak a Csabai Színistúdió növendékei, és díjakat is adtak át. A Békés Megyei Vakokért emlékplakettet érdemelt ki

  • Varga Ildikó, 
  • Szabó Ferencné,
  • Pappné Schneider Éva,
  • Szabó Alexandra
  • és a Kreatív Formák Alapítvány.

 

 

