október 24., péntek

Salamon névnap

14°
+23
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Természetes légkondik

1 órája

Olyanokat hallottunk a kertésztől a fákról, ami után nem kaptunk levegőt

Címkék#levegő#természet#fa#oxigén#Hankó János

„Csak aki ismeri a fákat, az képes védelmezni őket” – hangzik az idézet, amely tökéletesen összefoglalja, miért érdemes beszélnünk a fákról. Sokkal fontosabb a fák szerepe a jövőnk szempontjából, mint azt legtöbben gondolnánk. A fák a természet szívverései, nélkülük nincs élet. Nemcsak oxigént adnak, hanem hűvösebben tartják a városokat, tisztítják a levegőt, és védik a talajt is.

Nyemcsok László

Hankó János kertész, a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke A fák szerepe, a fák és a környezet kapcsolata a jövő szempontjából címmel tartott előadást a minap a Békéscsabán, a Jaminai Közösségi Házban. Bevezetőjében kiemelte, a fák nemcsak oxigént adnak, hanem hűvösebben tartják a városokat, tisztítják a levegőt, és védik a talajt is.

Hankó János kertész A fák szerepe, a fák és a környezet kapcsolata a jövő szempontjából címmel tart előadást
Hankó János beszélt arról, a fák szerepe óriási a környezetünk védelmében, a jövőnk szempontjából is Fotó: Dinya Magdolna

A fák ültetése a leghatékonyabb módja a klímaváltozás elleni küzdelemnek

– A fák működésének alapja a fotoszintézis. A levelekben található klorofill megköti a napfény energiáját, és a szén-dioxidból, valamint a vízből tápanyagokat – többek között cukrot – állít elő. A folyamat mellékterméke az oxigén, ami nélkül mi, emberek sem létezhetnénk hangsúlyozta Hankó János. – Egyetlen kifejlett fa egy ember éves oxigénszükségletét képes előállítani egy vegetációs időszak alatt. Nem véletlen, hogy a fák ültetése az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a klímaváltozás elleni küzdelemnek.

A fák szerepe a víz körforgásában és a talaj védelmében

Az előadó kitért arra, hogy a fák nemcsak oxigént termelnek, hanem a vízháztartásban is kulcsszerepet játszanak. A leveleken keresztül párologtatnak, így nedvességet juttatnak a levegőbe, elősegítve a helyi esők és felhők kialakulását. Gyökereik megkötik a talajt, csökkentik az eróziót, és segítenek megőrizni a föld nedvességtartalmát. Egy fa gyökérzónája valódi vízraktárként működik. Ennek hiányában a csapadék gyorsan elfolyik, a föld pedig kiszárad.

Természetes légkondicionálók

A városokban különösen látványos, milyen hatása van a fáknak. Kutatások bizonyítják, hogy a sok zöld terület akár 10-12 fokkal is csökkentheti a hőmérsékletet a forró nyári napokon. Árnyékot adnak, felfogják a port, csillapítják a zajt és javítják az emberek közérzetét. Ahol sok fa van, ott kellemesebb az élet – ezt mindenki érzi, aki egy forró nyári napon egy parkban pihen meg.

Csökkentik a stresszt, javítják a hangulatot

A természet közelsége bizonyítottan csökkenti a stresszt és javítja a hangulatot. Egy séta egy árnyas fasorban vagy egy erdei ösvényen nemcsak a testet, de a lelket is felfrissíti. A fák közösségi terek alapjai is lehetnek – árnyas parkok, pihenőhelyek, iskolakertek – ahol találkozhatunk, beszélgethetünk, feltöltődhetünk.

A fák szerepe más és más, igaz ez a dísz-, gyümölcs- és ipari fákra is

 A díszfák – például juhar, hárs vagy gesztenye – elsősorban esztétikai élményt nyújtanak, árnyékot adnak, tisztítják a levegőt, és élhetőbbé teszik a városokat. A gyümölcsfák – alma, cseresznye, dió vagy szilva – nemcsak a környezetnek, hanem az embernek is hasznot hoznak. A termés táplálékot, a gondozás pedig mozgást és lelki feltöltődést ad, a házi gyümölcs eladásával pedig akár jövedelmet is teremthetünk.

Az ipari fák – például nyár, akác, fenyő – a faipar és az energiaellátás alapját jelentik. Bútor, papír, tetőszerkezet, sőt, még zeneszerszám is készül belőlük. Életük során azonban ugyanúgy szolgálják a természetet: megkötik a port, a szén-dioxidot, és oxigént termelnek.

A fenyők különleges világa

A fenyők örökzöldek, a leveleiket viaszréteg védi a kiszáradástól, így télen is folytatják a fotoszintézist. Nemcsak ipari szempontból értékesek, hanem szimbolikus szerepük is van: karácsonykor a fenyőfa az otthon melegét, az összetartozást és a természet tiszteletét jelképezi. A fenyők akár több száz évig is élhetnek, és életük végén is visszatérnek a természet körforgásába – fahamuként, mulcsként vagy újrahasznosított anyagként.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Miért nem elég a divatos mediterrán növény?

Hankó János szólt arról, hogy az utóbbi években egyre többen ültetnek pálmát, olajfát vagy banánt a kertekbe – mert „divatos”. Csakhogy ezek a növények kicsi lombfelületük miatt alig kötnek meg szén-dioxidot, keveset párologtatnak, és nem árnyékolnak hatékonyan. Sokszor télen takarni, fűteni kell őket, ami energiát és műanyagot igényel.

– A mi éghajlatunkon az őshonos, nagy lombú fák – mint a tölgy, juhar, hárs vagy nyír – sokkal hasznosabbak és ellenállóbbak – mondta az elnök. – Ezek ültetésével valóban tehetünk a klímaváltozás ellen, miközben szebbé tesszük környezetünket.

Ültess fát – a jövőért!

A fák nemcsak a múlt és a jelen, hanem a jövő zálogai is. Minden elültetett fa apró, de nagyon is kézzelfogható lépés a bolygónk megóvásáért. Legyen szó kertben, utcán, iskolaudvarban vagy parkban ültetett fáról – mindegyik számít.

– Ha minden ember csak egyetlen fát ültetne évente, néhány év alatt drámaian javulhatna a levegő minősége és a településeink klímája. „Valahányszor kinyitsz egy könyvet, és elolvasod, egy fa szól hozzád.” Őrizzük meg őket, mert a jövőnk a gyökereikben kezdődik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu