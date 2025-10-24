Olyanokat hallottunk a kertésztől a fákról, ami után nem kaptunk levegőt

Hankó János kertész, a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke A fák szerepe, a fák és a környezet kapcsolata a jövő szempontjából címmel tartott előadást a minap a Békéscsabán, a Jaminai Közösségi Házban. Bevezetőjében kiemelte, a fák nemcsak oxigént adnak, hanem hűvösebben tartják a városokat, tisztítják a levegőt, és védik a talajt is.

Hankó János beszélt arról, a fák szerepe óriási a környezetünk védelmében, a jövőnk szempontjából is Fotó: Dinya Magdolna

A fák ültetése a leghatékonyabb módja a klímaváltozás elleni küzdelemnek

– A fák működésének alapja a fotoszintézis. A levelekben található klorofill megköti a napfény energiáját, és a szén-dioxidból, valamint a vízből tápanyagokat – többek között cukrot – állít elő. A folyamat mellékterméke az oxigén, ami nélkül mi, emberek sem létezhetnénk hangsúlyozta Hankó János. – Egyetlen kifejlett fa egy ember éves oxigénszükségletét képes előállítani egy vegetációs időszak alatt. Nem véletlen, hogy a fák ültetése az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a klímaváltozás elleni küzdelemnek.

A fák szerepe a víz körforgásában és a talaj védelmében

Az előadó kitért arra, hogy a fák nemcsak oxigént termelnek, hanem a vízháztartásban is kulcsszerepet játszanak. A leveleken keresztül párologtatnak, így nedvességet juttatnak a levegőbe, elősegítve a helyi esők és felhők kialakulását. Gyökereik megkötik a talajt, csökkentik az eróziót, és segítenek megőrizni a föld nedvességtartalmát. Egy fa gyökérzónája valódi vízraktárként működik. Ennek hiányában a csapadék gyorsan elfolyik, a föld pedig kiszárad.

Természetes légkondicionálók

A városokban különösen látványos, milyen hatása van a fáknak. Kutatások bizonyítják, hogy a sok zöld terület akár 10-12 fokkal is csökkentheti a hőmérsékletet a forró nyári napokon. Árnyékot adnak, felfogják a port, csillapítják a zajt és javítják az emberek közérzetét. Ahol sok fa van, ott kellemesebb az élet – ezt mindenki érzi, aki egy forró nyári napon egy parkban pihen meg.

Csökkentik a stresszt, javítják a hangulatot

A természet közelsége bizonyítottan csökkenti a stresszt és javítja a hangulatot. Egy séta egy árnyas fasorban vagy egy erdei ösvényen nemcsak a testet, de a lelket is felfrissíti. A fák közösségi terek alapjai is lehetnek – árnyas parkok, pihenőhelyek, iskolakertek – ahol találkozhatunk, beszélgethetünk, feltöltődhetünk.