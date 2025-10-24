1 órája
Olyanokat hallottunk a kertésztől a fákról, ami után nem kaptunk levegőt
„Csak aki ismeri a fákat, az képes védelmezni őket” – hangzik az idézet, amely tökéletesen összefoglalja, miért érdemes beszélnünk a fákról. Sokkal fontosabb a fák szerepe a jövőnk szempontjából, mint azt legtöbben gondolnánk. A fák a természet szívverései, nélkülük nincs élet. Nemcsak oxigént adnak, hanem hűvösebben tartják a városokat, tisztítják a levegőt, és védik a talajt is.
Hankó János kertész, a békéscsabai Stark Adolf Kertbarát Kör elnöke A fák szerepe, a fák és a környezet kapcsolata a jövő szempontjából címmel tartott előadást a minap a Békéscsabán, a Jaminai Közösségi Házban. Bevezetőjében kiemelte, a fák nemcsak oxigént adnak, hanem hűvösebben tartják a városokat, tisztítják a levegőt, és védik a talajt is.
A fák ültetése a leghatékonyabb módja a klímaváltozás elleni küzdelemnek
– A fák működésének alapja a fotoszintézis. A levelekben található klorofill megköti a napfény energiáját, és a szén-dioxidból, valamint a vízből tápanyagokat – többek között cukrot – állít elő. A folyamat mellékterméke az oxigén, ami nélkül mi, emberek sem létezhetnénk hangsúlyozta Hankó János. – Egyetlen kifejlett fa egy ember éves oxigénszükségletét képes előállítani egy vegetációs időszak alatt. Nem véletlen, hogy a fák ültetése az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb módja a klímaváltozás elleni küzdelemnek.
A fák szerepe a víz körforgásában és a talaj védelmében
Az előadó kitért arra, hogy a fák nemcsak oxigént termelnek, hanem a vízháztartásban is kulcsszerepet játszanak. A leveleken keresztül párologtatnak, így nedvességet juttatnak a levegőbe, elősegítve a helyi esők és felhők kialakulását. Gyökereik megkötik a talajt, csökkentik az eróziót, és segítenek megőrizni a föld nedvességtartalmát. Egy fa gyökérzónája valódi vízraktárként működik. Ennek hiányában a csapadék gyorsan elfolyik, a föld pedig kiszárad.
Természetes légkondicionálók
A városokban különösen látványos, milyen hatása van a fáknak. Kutatások bizonyítják, hogy a sok zöld terület akár 10-12 fokkal is csökkentheti a hőmérsékletet a forró nyári napokon. Árnyékot adnak, felfogják a port, csillapítják a zajt és javítják az emberek közérzetét. Ahol sok fa van, ott kellemesebb az élet – ezt mindenki érzi, aki egy forró nyári napon egy parkban pihen meg.
Csökkentik a stresszt, javítják a hangulatot
A természet közelsége bizonyítottan csökkenti a stresszt és javítja a hangulatot. Egy séta egy árnyas fasorban vagy egy erdei ösvényen nemcsak a testet, de a lelket is felfrissíti. A fák közösségi terek alapjai is lehetnek – árnyas parkok, pihenőhelyek, iskolakertek – ahol találkozhatunk, beszélgethetünk, feltöltődhetünk.
A fák szerepe más és más, igaz ez a dísz-, gyümölcs- és ipari fákra is
A díszfák – például juhar, hárs vagy gesztenye – elsősorban esztétikai élményt nyújtanak, árnyékot adnak, tisztítják a levegőt, és élhetőbbé teszik a városokat. A gyümölcsfák – alma, cseresznye, dió vagy szilva – nemcsak a környezetnek, hanem az embernek is hasznot hoznak. A termés táplálékot, a gondozás pedig mozgást és lelki feltöltődést ad, a házi gyümölcs eladásával pedig akár jövedelmet is teremthetünk.
Az ipari fák – például nyár, akác, fenyő – a faipar és az energiaellátás alapját jelentik. Bútor, papír, tetőszerkezet, sőt, még zeneszerszám is készül belőlük. Életük során azonban ugyanúgy szolgálják a természetet: megkötik a port, a szén-dioxidot, és oxigént termelnek.
A fenyők különleges világa
A fenyők örökzöldek, a leveleiket viaszréteg védi a kiszáradástól, így télen is folytatják a fotoszintézist. Nemcsak ipari szempontból értékesek, hanem szimbolikus szerepük is van: karácsonykor a fenyőfa az otthon melegét, az összetartozást és a természet tiszteletét jelképezi. A fenyők akár több száz évig is élhetnek, és életük végén is visszatérnek a természet körforgásába – fahamuként, mulcsként vagy újrahasznosított anyagként.
Miért nem elég a divatos mediterrán növény?
Hankó János szólt arról, hogy az utóbbi években egyre többen ültetnek pálmát, olajfát vagy banánt a kertekbe – mert „divatos”. Csakhogy ezek a növények kicsi lombfelületük miatt alig kötnek meg szén-dioxidot, keveset párologtatnak, és nem árnyékolnak hatékonyan. Sokszor télen takarni, fűteni kell őket, ami energiát és műanyagot igényel.
– A mi éghajlatunkon az őshonos, nagy lombú fák – mint a tölgy, juhar, hárs vagy nyír – sokkal hasznosabbak és ellenállóbbak – mondta az elnök. – Ezek ültetésével valóban tehetünk a klímaváltozás ellen, miközben szebbé tesszük környezetünket.
Ültess fát – a jövőért!
A fák nemcsak a múlt és a jelen, hanem a jövő zálogai is. Minden elültetett fa apró, de nagyon is kézzelfogható lépés a bolygónk megóvásáért. Legyen szó kertben, utcán, iskolaudvarban vagy parkban ültetett fáról – mindegyik számít.
– Ha minden ember csak egyetlen fát ültetne évente, néhány év alatt drámaian javulhatna a levegő minősége és a településeink klímája. „Valahányszor kinyitsz egy könyvet, és elolvasod, egy fa szól hozzád.” Őrizzük meg őket, mert a jövőnk a gyökereikben kezdődik.
