Elkerülhetetlen döntés

11 perce

Nincs más út, elindult a fák kivágása a városban

Megkezdődtek a közterületi fák karbantartását célzó munkálatok.

Vincze Attila

Valánszki Miklós Róbert, Dévaványa polgármestere Facebook-oldalán számolt be a hírről. Mint írta, az első ütemben azoknak a fáknak az eltávolítása történik, amelyeket a szakértői vizsgálat alapján balesetveszélyesnek minősítettek. Kiemelte, hogy bár egy egészséges lombkorona sokszor megtévesztő lehet, a kivágás során sajnos beigazolódott a szakértői vélemény: több fa belseje teljesen üreges vagy súlyosan károsodott, így ezek komoly veszélyt jelentettek a környezetükre. Hangsúlyozta, a munkálatok célja, hogy hosszútávon egészségesebb és biztonságosabb zöldterületeket alakítsanak ki, és természetesen minden kivágott fa helyett új fa telepítését is tervezik a megfelelő időszakban. A kényszerű intézkedés részleteiről korábban hírportálunk is beszámolt.

Megkezdődött a balesetveszélyes fák eltávolítása Dévaványán. Fotó: Valánszki Miklós Róbert Facebook-oldala

 

 

