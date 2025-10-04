Fájdalmas, de elkerülhetetlen döntést kell meghozni a városban, rengeteg fát érint

Pusztító, évtizedek óta nem látott vihar söpört végig július elején Békés vármegyén, rengeteg települést érintett. Dévaványa volt az egyik olyan városunk, ahol nagyon súlyos károk keletkeztek, ennek a következménye most, hogy fák kivágása került napirendre.

A vihar nem kímélte a települést, ennek elkerülhetetlen következménye most, hogy fák kivágása került napirendre. Forrás: Valánszki Miklós Róberr Facebook oldala

Alaposan felmérték a fákat

– A júliusi nagy vihar után, amikor sajnos több fa is kidőlt, fontosnak tartottuk, hogy a város központjában található közterületi fáink állapotát alaposan megvizsgáltassuk – számolt be róla közsösségi oldalán Valánszki Miklós, a város polgármestere. Ennek érdekében egy favizsgáló és faápoló szakmérnököt kértek fel, aki ultrahangos és más korszerű módszerekkel mérte fel a fáik egészségügyi állapotát. A felmérés alapján megszületett tanulmányok nyilvánosak és letölthetőek a város honlapjáról.

Sajnos elkerülhetetlen a fakivágás

A szakértői vizsgálatok elkészültek, és sajnos nem minden hír jó.

A városunkban mindig erős volt az ellenállás a fák kivágásával szemben, de sajnos most sem tehetünk mást. Továbbra is tartjuk magunkat ahhoz az elvhez, hogy erre csak akkor kerül sor, ha az adott fa már beteg, életveszélyes és menthetetlen

– írta a polgármester.

Fák kivágása: hánya érint?

A megvizsgált 82 fából 23 eltávolítása szükséges vagy megfontolandó, döntően a Hősök terén és a Körösladányi úton. A polgármester leszögezte: tudják, hogy ez nagy változást fog hozni a megszokott városképben, és mindannyian érezni fogják a téren a hiányt. Ősszel azonban már megkezdik a kivágott fák pótlását, hogy hosszú távon visszatérjen a zöld, árnyas környezet.

Van azért jó hír is

A jó hír, hogy a többi fa esetében nincs szükség kivágásra: metszésekkel, sebkezelésekkel és egyéb ápolási munkákkal megőrizhetik őket. – Ez nem könnyű döntés és fájó változás lesz mindannyiunk számára. Kérjük az Önök megértését és támogatását, hiszen közös érdekünk, hogy egy biztonságos és zöld városban éljünk – zárta gondolatait a polgármester.