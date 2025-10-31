október 31., péntek

Beol podcast

57 perce

A mesterszakács elárulta, mi történik a kenyérrel, ha lefagyasztjuk – nem az, amire gondolnál – podcast

Címkék#Beol podcast#cipó#kenyér illat#fagyasztott#mesterszakács

Szinte nincs magyar otthon, ahol ne kerülne nap, mint nap az asztalra. A kenyér illata, íze, ropogós héja és puha bélzete mindannyiunk gyermekkorát idézi. De vajon mi maradt meg a régi idők tiszteletéből, mit gondol a fagyasztott kenyérről Prohászka Béla Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke.

Nyemcsok László

Prohászka Béla Békés vármegyei mesterszakács szerint régen a kenyérnek rangja volt, nemcsak ennivalóként, hanem szentként kezelték: keresztet vetettek rá, mielőtt megszegték, és megbecsülték minden morzsáját, a frissen sült kenyér illata az otthon melegét jelentette. Na és mi a helyzet a fagyasztott kenyérrel?

Prohászka Béla a fagyasztott kenyérről
A kenyér illata az élet parfümje, a mesterszakács nem ajánlja a fagyasztott kenyér fogyasztását. Fotó: Beol.hu

A kenyér illata maga a csoda

Az a pillanat, amikor a kemencéből kijön a ropogós héjú cipó, az az élet parfümje. A kenyér illata maga a csoda

 – hangsúlyozta a Mester. Kitért arra, a régi kenyerek napokig elálltak, nem savanyodtak meg, mert „volt bennük élet”.

Fagyasztott kenyér: bűn a mesterszakács szerint

Ma viszont sokan a fagyasztóra bízzák a maradékot, pedig szerinte a lefagyasztás bűn a kenyérrel szemben. Azt javasolja, vásároljunk inkább kisebb mennyiséget, de frissen. A pékek ma már rugalmasan sütnek, akár délután is, így mindig hozzájuthatunk meleg, ropogós veknihez.

Ne dobjuk ki, alakítsuk át!

Ha mégis megszikkadna a kenyér, számos módon hasznosíthatjuk.

– Ne fagyasszuk, inkább varázsoljunk belőle valami újat – mondta a szakember. – Készítsünk belőle fűszeres kenyérkockát, amit krémlevesekbe szórhatunk. Egy kakukkfüves, rozmaringos, bazsalikomos pirított kenyérkocka például csodát tesz egy sütőtök-krémlevessel. Amikor a ropogós darabok találkoznak a forró levessel, visszatér a friss kenyér illata és íze is. Ez az igazi gasztronómiai varázslat.

Ha már teljesen megszáradt, jöhet a bundáskenyér

És ha már teljesen megszáradt? Akkor jöhet a bundáskenyér, a melegszendvics, vagy a reszelt zsemlemorzsa.

 – A fagyasztott kenyérből még a bundáskenyér sem az igazi – figyelmeztetett Prohászka Béla. – Inkább használjuk fel kreatívan, mert a jó kenyér még másnap is él. Egy jó bundáskenyér, lilahagymával, tejföllel, forró teával igazi otthoni boldogság. A hagyományos ételek nem véletlenül születtek. Az őseink mindent felhasználtak, semmi sem ment kárba. Ezt a szemléletet kellene újra megtanulnunk.

 


 

 

Beol podcast

