Védekezés

2 órája

Utánajártunk: ekkor kell bevinned a növényeket

Címkék#kert#fagy#növény#védelem#talaj

Néhány egyszerű lépéssel megóvhatod kedvenc növényeidet a hideg okozta károktól, hogy tavasszal is teljes pompájukban virágozzanak. Az első fagyos éjszakák közeledtével most különösen fontos a fagy elleni növényvédelem.

Beol.hu

Ahogy az őszi esték egyre hűvösebbek, a hőmérő higanyszála éjjelente már fagypont alá süllyedhet. Ez különösen veszélyes lehet a dézsás, trópusi vagy érzékenyebb kerti növények számára. Aki szeretné, hogy tavasszal is teljes pompájukban díszítsék növényei a kertet, annak most kell lépnie. A behordás, becsomagolás és takarás nemcsak védi a növényeket, hanem hosszabb életet is biztosít számukra. A fagy elleni növényvédelem nemcsak a szépségük, hanem a túlélésük záloga is. Egy kis odafigyeléssel és előrelátással megmentheted kedvenc virágaidat, fűszernövényeidet és bokraidat a hideg téli hónapokban. Ha most cselekszel, tavasszal újra teljes pompájukban élvezheted őket.

Fagy elleni növényvédelem: ideje behordani a növényeket!
Fagy elleni növényvédelem: fagyvédő fólia és jutazsák – hatékony védelem a kerti növények számára. Fotó: Shutterstock/ Illuszráció

Fagy elleni növényvédelem: tanácsok a hideg előtt

  • Tartsd melegen a cserepes növényeket: vidd be őket a garázsba, verandára vagy zárt teraszra, lépcsőházba!
  • Takarás a szabadban maradóknak: fedd be a töveket fagyvédő fóliával, jutazsákkal, szalmával vagy lombbal!
  • Öntözés mértékkel: a túl sok víz a fagyban károsíthatja a gyökereket.
  • Szellős, világos helyet válassz: a beltérben is fontos a megfelelő fény és levegő.

A cserepes és dézsás növények ideje – irány a fedett hely!

A legtöbb mediterrán vagy trópusi növény – például a leander, muskátli, citromfa vagy olajfa – nem viseli el a fagyot. Ezeket érdemes még a fagy beállta előtt világos, hűvös, de fagymentes helyre bevinni. A garázs, zárt veranda vagy lépcsőház ideális lehet. Ügyelj arra, hogy legyen némi természetes fény és mérsékelt öntözés. A bepakolás előtt nézd át a növényeket, és távolítsd el a beteg leveleket, hogy ne terjedjen a penész a téli időszakban.

Mit tegyünk a szabadban maradó növényekkel?

Vannak olyan növények – például örökzöld cserjék, rózsák vagy díszfüvek, amelyeket nem tudunk bevinni a kertből. Ezeket fagyvédő anyaggal kell óvni: takard le a töveket jutazsákkal, mulccsal, száraz levelekkel vagy fenyőkéreggel! A fiatal fákat törzsvédővel vagy szalmával is körbetekerheted. A hideg ellen egy egyszerű fátyolfólia is csodákat tehet, amely engedi a levegőt, de bent tartja a meleget.

Külön figyelem a muskátlira és fűszernövényekre

A muskátli különösen érzékeny a fagyra – már 0 °C alatt is károsodhat. Vágd vissza a hajtásokat, majd helyezd el a növényt világos, kb. 10–12 °C-os helyiségbe! A fűszernövények közül a rozmaring és a babér jól bírja a hűvöst, de a bazsalikomot vagy mentát érdemes bent teleltetni. A konyha ablakpárkánya ideális hely lehet számukra.

Plants,And,Trees,In,A,Park,Or,Garden,Covered,With
A fagy elleni növényvédelem most kezdődik – őrizd meg kerted szépségét tavaszig! Fotó: Shutterstock/ Illuszráció

A talaj és az öntözés szerepe

  • A hideg évszakban a növények vízigénye csökken, de a talaj teljes kiszáradása sem jó.
  • Fagyveszély esetén ne öntözz éjszaka, mert a víz megfagyhat a cserépben, károsítva a gyökereket.
  • Inkább napközben, enyhébb időben adj vizet, kis mennyiségben.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Holnap új fejezetet ír az ősz: így változik meg az időjárás

Általában derült idő várható, hajnalra legfeljebb kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet. Csapadék nem lesz, a légmozgás nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt fagypont körül alakul, többfelé várható gyenge fagy. A vízpartok mentén és Szabolcsban - a lengedező szél miatt - akár +3, +4 fokot is mérhetünk - írja a HungaroMet Nonprofit Zrt.

 

 

