Utánajártunk: ekkor kell bevinned a növényeket

Ahogy az őszi esték egyre hűvösebbek, a hőmérő higanyszála éjjelente már fagypont alá süllyedhet. Ez különösen veszélyes lehet a dézsás, trópusi vagy érzékenyebb kerti növények számára. Aki szeretné, hogy tavasszal is teljes pompájukban díszítsék növényei a kertet, annak most kell lépnie. A behordás, becsomagolás és takarás nemcsak védi a növényeket, hanem hosszabb életet is biztosít számukra. A fagy elleni növényvédelem nemcsak a szépségük, hanem a túlélésük záloga is. Egy kis odafigyeléssel és előrelátással megmentheted kedvenc virágaidat, fűszernövényeidet és bokraidat a hideg téli hónapokban. Ha most cselekszel, tavasszal újra teljes pompájukban élvezheted őket.

Fagy elleni növényvédelem: fagyvédő fólia és jutazsák – hatékony védelem a kerti növények számára. Fotó: Shutterstock/ Illuszráció

Fagy elleni növényvédelem: tanácsok a hideg előtt

Tartsd melegen a cserepes növényeket: vidd be őket a garázsba, verandára vagy zárt teraszra, lépcsőházba!

Takarás a szabadban maradóknak: fedd be a töveket fagyvédő fóliával, jutazsákkal, szalmával vagy lombbal!

Öntözés mértékkel: a túl sok víz a fagyban károsíthatja a gyökereket.

Szellős, világos helyet válassz: a beltérben is fontos a megfelelő fény és levegő.

A cserepes és dézsás növények ideje – irány a fedett hely!

A legtöbb mediterrán vagy trópusi növény – például a leander, muskátli, citromfa vagy olajfa – nem viseli el a fagyot. Ezeket érdemes még a fagy beállta előtt világos, hűvös, de fagymentes helyre bevinni. A garázs, zárt veranda vagy lépcsőház ideális lehet. Ügyelj arra, hogy legyen némi természetes fény és mérsékelt öntözés. A bepakolás előtt nézd át a növényeket, és távolítsd el a beteg leveleket, hogy ne terjedjen a penész a téli időszakban.

Mit tegyünk a szabadban maradó növényekkel?

Vannak olyan növények – például örökzöld cserjék, rózsák vagy díszfüvek, amelyeket nem tudunk bevinni a kertből. Ezeket fagyvédő anyaggal kell óvni: takard le a töveket jutazsákkal, mulccsal, száraz levelekkel vagy fenyőkéreggel! A fiatal fákat törzsvédővel vagy szalmával is körbetekerheted. A hideg ellen egy egyszerű fátyolfólia is csodákat tehet, amely engedi a levegőt, de bent tartja a meleget.