Jó tanácsok

1 órája

Itt a megoldás a feltört Facebook fiók visszaszerzésére!

Címkék#Facebook#jelszócsere#Nemzeti Kibervédelmi Intézet#adatok

Az elmúlt hetekben több megkeresés is érkezett a Nemzeti Kibervédelmi Intézethez feltört Facebook fiókokkal kapcsolatban. Leírták, mit lehet ilyenkor tenni, mutatjuk!

Beol.hu

Az ilyen jellegű támadások során az elkövetők valamilyen módszerrel átveszik a felhasználók Facebook fiókja feletti irányítást, súlyos esetben kizárva a felhasználókat saját fiókjaikból.

Visszaszerezhetjük a Facebook fiókunk felett az irányítást. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Nagyon fontos, hogy ne essünk pánikba!

Ha észrevettük, hogy valaki átvette a Facebook-fiók fölötti irányítást, ne essünk pánikba! A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet összeállított egy útmutatót, amely segít abban, hogy milyen lépéseket kell mielőbb megtenni.

Ezt tegyük meg azonnal!

  • jelszócsere, 
  • kétfaktoros azonosítás aktiválása, 
  • az ismeretlen bejelentkezések vizsgálata és bejelentés a Facebook felé.
    A kibervédelmi intézet kiadványában lépésről lépésre is bemutatja a teendőket.

 

