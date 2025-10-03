Jó tanácsok
1 órája
Itt a megoldás a feltört Facebook fiók visszaszerzésére!
Az elmúlt hetekben több megkeresés is érkezett a Nemzeti Kibervédelmi Intézethez feltört Facebook fiókokkal kapcsolatban. Leírták, mit lehet ilyenkor tenni, mutatjuk!
Az ilyen jellegű támadások során az elkövetők valamilyen módszerrel átveszik a felhasználók Facebook fiókja feletti irányítást, súlyos esetben kizárva a felhasználókat saját fiókjaikból.
Nagyon fontos, hogy ne essünk pánikba!
Ha észrevettük, hogy valaki átvette a Facebook-fiók fölötti irányítást, ne essünk pánikba! A Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet összeállított egy útmutatót, amely segít abban, hogy milyen lépéseket kell mielőbb megtenni.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Ezt tegyük meg azonnal!
- jelszócsere,
- kétfaktoros azonosítás aktiválása,
- az ismeretlen bejelentkezések vizsgálata és bejelentés a Facebook felé.
A kibervédelmi intézet kiadványában lépésről lépésre is bemutatja a teendőket.
Ezt ne hagyja ki!Keresés
4 órája
Durva fordulat az eltűnt egyetemista ügyében, Békés vármegye is érintett
Ezt ne hagyja ki!Látni és látszani
4 órája
Megvilágosodnak a biciklisek, nem lehet kifogás a lámpa hiánya – videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre