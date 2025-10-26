Ezt néztétek ezen a héten - videóval

Nem lennénk meg nélkülük, de ezekre a mesterekre mindig számíthatunk

Ünnepeltek a mesteremberek, akik továbbra is a lakosságot szolgálják ki munkájukkal, szakmai tudásukkal, tapasztalatukkal, nagy szükség van rájuk. A békéscsabai iparosok nagy szerepet játszottak a város múltjában, és ezt folytatják a jelenben, közben gondolnak a jövőre is. A Békéscsabai Ipartestület megalapításának 140. évfordulóját szombaton ünnepelték az Iparosok Házában és környékén.

Irtózatosat szólt a robbanás, megsemmisült a háromgyermekes család otthona

A környékből szóltak nekik, hogy detonáció rázta meg a környéket, és hogy annak centruma az otthonuk volt. Amikor a helyszínre értek, akkor tapasztalták azt, hogy lényegében megsemmisült a házuk. A biharugrai robbanást követően egy háromgyermekes család maradt otthon nélkül. A faluban adománygyűjtést indítottak az önkormányzat közreműködésével a szerencsétlenül járt, szinte mindenüket elvesztő család támogatására.

Elkezdődött a kolbászfesztivál, az óvodások, iskolások munkáira a nagypapák is csettintettek

Az óvodások és általános iskolások gyúrásával kezdődött a fesztivál csütörtökön. A Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében lezajlott az első disznóvágás-bemutató is a Csabai Kolbászklubnak köszönhetően.

Gyűlik a tömeg - elképesztő a sor Ásós Géza éttermében, nem késő elindulni

Folyamatosan gyűlik a tömeg, és a Békés vármegyeiek mellett folyamatosan érkeznek az érdeklődők az ország más részeiről, így például Mosonmagyaróvárról vagy Százhalombattáról is. Megkezdődött a Disznótoros Hosszú Hétvége az Ásós Géza vezette békési Kira vendéglőben.

Sütőtöksör mellé sült kolbász, így gyúrtak a középiskolások, egyetemisták

A kolbászillat a jövő nemzedékét is körbelengte a fesztiválon . A középiskolások és egyetemisták az ország számos pontjáról érkeztek, ezernyi csapat gyúrt a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén pénteken. Ismét bebizonyosodott, hogy ez a gyúrás az esemény egyik legvidámabb és legfontosabb versenye.

Ikerlányok töltöttek, ikerfiúk udvaroltak: Csabán mindenki gyúrt, aki mozgott

Csúcspont rengeteg csapattal, mindenki gyúrt, aki élt és mozgott. Ez volt a Csabai Kolbászfesztivál 2025 legnagyobb durranása, a szombati kolbásztöltőverseny minden várakozást felülmúlt. Ahogy többen fogalmaztak: a verőfényes idő is kellett ahhoz, hogy teljesen benépesüljön a CsabaPark.