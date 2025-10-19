1 órája
Ezt néztétek ezen a héten - videóval
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Lakástűz Békéscsabán: egy embert kimentettek
Olvasói jelzést kaptunk hétfő reggel valamivel 8 óra előtt, hogy nagy lángokkal ég és füstöl valami Békéscsabán.
A biciklitolvajok messzire elkerülik ezeket a lakatokat
Állandó aggodalmat jelent a kerékpár-tulajdonosok számára, hogy milyen lakattal zárják le a biciklijüket. Ezúttal szakértő segítségét kértük, hogy kiderítsük, melyek most a legjobb kerékpárzárak a piacon.
Aranyeső hullott a gyulai mazsorettfesztiválon
Látványos programnak adott otthont szombaton Gyula. A II. Gyulai Országos Mazsorett Fesztivált rendezték a helyi művelődési központban a Gyulai Grácia Mazsorett Együttes szervezésében.
Itt a válasz: ezért történt szívinfarktusok sora a családban – podcast
Stúdiónk vendége dr. Ruzsa János adjunktus, a Békés Vármegyei Központi Kórház intervenciós kardiológusa volt.
Gumicserére fel – vagy mégsem?
Az ősz második felében járunk, így napról napra egyre égetőbbé válik egy fontos kérdés az autótulajdonosok számára. Lassan ugyanis itt a téli gumicsere ideje, de mi van, ha mégsem akarok abroncsot váltani?