Ezt néztétek ezen a héten - videóval

Színes, fiatalos, olykor meghökkentő látványvilágú elemekből épült fel a város főterén a GarabonCity. Idén kilenc iskola jelöltje küzdött meg egymással a diákpolgármesteri címért, így a Csabai Garabonciás Napok kampánya a szokásosnál is izgalmasabbnak ígérkezett.

Ha október, akkor Csabai Kolbászfesztivál, szerdán disznótorral hangoltak a rendezvényre. Itt volt többek között Fásy Ádám, a Fásy Mulató tulajdonosa, aki békési származású, és ahogy mondta, nélküle nem kezdődhet a kolbászfesztivál. Most is itt lesz október 23-26. között.

A bejelentés után nem sokkal valósággá vált, amit már előre lehetett tudni. Hídkarbantartás miatt ugyanis többnapos forgalomkorlátozást vezettek be csütörtöktől az Orosházi úti felüljárón Békéscsabán. Megnéztük az első pillanatokat, hogyan fogadták a közlekedők az intézkedést.

Két autó ütközött össze pénteken reggel Doboz és Sarkad között, a helyszínelés ideje alatt komoly torlódás alakult ki az érintett szakaszon. A mentőszolgálattól megtudtuk: a helyszínről egy 70 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Nemcsak gondosan felújították, hanem immár meg is szólaltatták azt a zongorát, amely nemrég érkezett a Munkácsy Mihály Múzeumba. A Bösendorfer zongora egy Békéscsaba és Gerla közötti tanyáról került elő és állítólag még maga Liszt Ferenc is játszhatott rajta.

Megtartották a vármegye legnagyobb egészségügyi szűréseket és megelőzést népszerűsítő rendezvényét pénteken. A Hídi séta a mellrák ellen elnevezésű eseményt már tizennegyedik alkalommal rendezték meg Gyulán. A Vigadóban számos program várta az érdeklődőket.