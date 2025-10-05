október 5., vasárnap

Elismerés

56 perce

Megtalálták Az év nagymamáját és Az év nagypapáját - galériával

Megtartották a hagyományos városi idősek napi ünnepséget pénteken este Gyulán, a helyi tornacsarnokban. Az eseményen adták át Az év nagymamája, Az év nagypapája és Diploma Honoris díjakat.

Papp Gábor

Az év nagymamája és Az év nagypapája díjak átadása előtt megtartott idősek világnapi köszöntő beszédében dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, városukban hosszú évekre visszanyúló hagyomány, hogy október elején együtt ünneplik azokat, akik sok évtizeden át munkájukkal, kitartásukkal és szeretetükkel gyarapították Gyulát és a gyulai közösséget. Mint kiemelte, olyan alkalom ez évek óta, amikor egyszerre lehetnek büszkék a városukra, és egyszerre lehetnek hálásak mindazoknak, akiknek munkája és életútja nélkül Gyula nem lenne az, ami. 

Az év nagymamája, Az év nagypapája és a Diploma Honoris díjak átadó
Az év nagymamája, Az év nagypapája és a Diploma Honoris díjakat is átadták az idősek napi programon.Fotó: Dinya Magdolna

A tettekben, fejlesztésekkel is kifejezik tiszteletüket

Hangsúlyozta, az idősek iránti megbecsülésnek nemcsak szavakban, hanem tettekben is meg kell nyilvánulnia. Ennek kapcsán kitért arra, hogy támogatást nyertek a Versenyképes Járások program keretében, aminek köszönhetően több szociális intézmény felújítása valósulhat meg Gyulán. Összesen 117 millió forintból fejlesztenek majd, amely többek között érinti Temesvári úti, a Cinka Panna utcait és Csokonai utcai idősek klubját is.

Idősek napi ünnepség Gyulán

Fotók: Dinya Magdolna

– A beruházások nemcsak korszerűbb és kényelmesebb körülményeket biztosítanak az időskorú polgárok számára, hanem a dolgozók mindennapjait is megkönnyítik majd. Emellett megújul a család- és gyermekjóléti központ is, és új térfigyelő kamerákat is telepítenek a közbiztonság erősítése érdekében – részletezte dr. Görgényi Ernő.

Gyulán komoly hagyományai vannak a programnak

Dr. Kovács József országgyűlési képviselő elmondta, az Egyesült Nemzetek Szövetsége 1990-ben hozott döntést arról, hogy október 1-ét az idősek világnapjának nyilvánítja. Szólt arról, hogy Gyulán is nagyon komoly hagyományai vannak az idősek világnapi rendezvényeknek, amelyeket először intézményi szinten tartottak meg, 1998 óta pedig ilyen formában is megrendezik a programot. Nagyon fontosnak nevezte, hogy minden évben megtartsák az eseményt.

Az év nagymamája, Az év nagypapája és Diploma Honoris díjak

A hagyományoknak megfelelően a programon elismeréseket is átadtak. A Békés Vármegyei Központi kórház és a Gál Ferenc Egyetem Diploma Honoris elismerését idén Fekete Elekné Gizella nővér érdemelte ki.

Az év nagymamája és Az év nagypapája díjak is gazdára találtak. Az unokák által benyújtott pályázat alapján egy szakmai bizottság ítéli oda az elismerést. 

Idén Az év nagymamája Kósáné Barna Ágnes, Az év nagypapája Dudaszeg József lett.

A programon számos műsorszám, helyi művészek szórakoztatták a megjelenteket, sztárvendégként fellépett Nótár Mary.

 

 

