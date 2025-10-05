Megtalálták Az év nagymamáját és Az év nagypapáját - galériával

Az év nagymamája és Az év nagypapája díjak átadása előtt megtartott idősek világnapi köszöntő beszédében dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, városukban hosszú évekre visszanyúló hagyomány, hogy október elején együtt ünneplik azokat, akik sok évtizeden át munkájukkal, kitartásukkal és szeretetükkel gyarapították Gyulát és a gyulai közösséget. Mint kiemelte, olyan alkalom ez évek óta, amikor egyszerre lehetnek büszkék a városukra, és egyszerre lehetnek hálásak mindazoknak, akiknek munkája és életútja nélkül Gyula nem lenne az, ami.

Az év nagymamája, Az év nagypapája és a Diploma Honoris díjakat is átadták az idősek napi programon.Fotó: Dinya Magdolna

A tettekben, fejlesztésekkel is kifejezik tiszteletüket

Hangsúlyozta, az idősek iránti megbecsülésnek nemcsak szavakban, hanem tettekben is meg kell nyilvánulnia. Ennek kapcsán kitért arra, hogy támogatást nyertek a Versenyképes Járások program keretében, aminek köszönhetően több szociális intézmény felújítása valósulhat meg Gyulán. Összesen 117 millió forintból fejlesztenek majd, amely többek között érinti Temesvári úti, a Cinka Panna utcait és Csokonai utcai idősek klubját is.