Szinte repült a kamion, senki sem tudta legyőzni Kónya Gergőt – galériával

Az elmúlt hétvégén Győr adott otthont a HSMA Kamionhúzó Országos Bajnokságnak ahol a műfaj szerelmesei mérték össze erejüket, és küzdöttek meg a 2025-ös év Ország Legjobb Kamionhúzója címért. Az erősemberek versenyén kilenc, mindenre elszánt sportoló állt rajthoz és kísérelt meg elhúzni 20 méterre egy 16 tonnás kamion szerelvényt. A csárdaszállási 3x-os kamionhúzó magyar bajnok Kónya Gergő idén is a résztvevők között volt.

Erősemberek versenye. Kónya Gergő 4. Országos Bajnoki cím. Fotó: Kónya Gergő

Két pozícióból kellett elhúzni a kamiont az erősemberek próbáján

A verseny két részből állt, először van egy úgynevezett hámos húzás, ahol a versenyző állva, a testére erősített hám segítségével maga mögött vontatja a kamiont, majd ezt követi egy ülve húzás, amikor is a versenyző a földön ülve, lábával kitámasztva magát, kézzel, kötél segítségével húzza a monstrumot a célba. A versenyszám időeredményeinek összesítését követően alakul ki a végső sorrend.

– Egy nagyon nehéz kamiont fogtunk ki a versenyre, minden méterért meg kellett küzdeni. A hámos húzásban sikerült a leggyorsabbnak lennem, így vezető pozícióból vághattam neki az ülve húzásnak, ahol hajszállal lecsúszva a dobogó legfelső fokáról, a második legjobb időt húztam – mesélt lapuknak erdményéről Kónya Gergő. Hozzátette, hatalmas öröm számára, hogy 2016, 2018, és 2021 után, idén is Békés vármegyébe, Csárdaszállásra került a bajnoki cím.