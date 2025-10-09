42 perce
Szinte repült a kamion, senki sem tudta legyőzni Kónya Gergőt – galériával
Újabb díjat hozott Békésbe a vármegye Herkulese, Kónya Gergő. Ezúttal kamionhúzásban utasította maga mögé az egész hazai mezőnyt az erősemberek versenyén.
Az elmúlt hétvégén Győr adott otthont a HSMA Kamionhúzó Országos Bajnokságnak ahol a műfaj szerelmesei mérték össze erejüket, és küzdöttek meg a 2025-ös év Ország Legjobb Kamionhúzója címért. Az erősemberek versenyén kilenc, mindenre elszánt sportoló állt rajthoz és kísérelt meg elhúzni 20 méterre egy 16 tonnás kamion szerelvényt. A csárdaszállási 3x-os kamionhúzó magyar bajnok Kónya Gergő idén is a résztvevők között volt.
Két pozícióból kellett elhúzni a kamiont az erősemberek próbáján
A verseny két részből állt, először van egy úgynevezett hámos húzás, ahol a versenyző állva, a testére erősített hám segítségével maga mögött vontatja a kamiont, majd ezt követi egy ülve húzás, amikor is a versenyző a földön ülve, lábával kitámasztva magát, kézzel, kötél segítségével húzza a monstrumot a célba. A versenyszám időeredményeinek összesítését követően alakul ki a végső sorrend.
– Egy nagyon nehéz kamiont fogtunk ki a versenyre, minden méterért meg kellett küzdeni. A hámos húzásban sikerült a leggyorsabbnak lennem, így vezető pozícióból vághattam neki az ülve húzásnak, ahol hajszállal lecsúszva a dobogó legfelső fokáról, a második legjobb időt húztam – mesélt lapuknak erdményéről Kónya Gergő. Hozzátette, hatalmas öröm számára, hogy 2016, 2018, és 2021 után, idén is Békés vármegyébe, Csárdaszállásra került a bajnoki cím.
Még örökös bajnok is lehet belőle
A HSMA Magyar Erősemberek Szövetségének elnöke, Darázs Ádám elmondta, az 5. bajnoki cím megszerzését követően a sportoló megkaphatná az "Örökös Bajnok" címet is. Gergő hírportálunknak elmondta, ez a hír újabb motivációt jelent számára a folytatáshoz.
– Most egy lépéssel közelebb kerültem az Örökös Bajnok cím eléréséhez. Ez még keményebb munkára ösztönöz, szeretném ha egyszer a békési emberek büszkén mondhatnák, hogy Békés vármegyei, csárdaszállási az Örökös Bajnok – fogalmazott.
Gergő idén bombaformában versenyez, szeptember közepén a HSMA Erős Emberek Magyar Nagydíj nemzetközi versenyen utasította maga mögé a teljes mezőnyt. Sikeréről hírportálunk is beszámolt.
