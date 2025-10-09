október 9., csütörtök

Dénes névnap

18°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Erősemberek versenye

3 órája

Szinte repült a kamion, senki sem tudta legyőzni Kónya Gergőt – galériával

Címkék#kötél#HSMA Erős Emberek Magyar Nagydíj#HSMA Kamionhúzó Országos Bajnokságnak#Ország Legjobb Kamionhúzója#verseny#Kónya Gergő

Újabb díjat hozott Békésbe a vármegye Herkulese, Kónya Gergő. Ezúttal kamionhúzásban utasította maga mögé az egész hazai mezőnyt az erősemberek versenyén.

Beol.hu

Az elmúlt hétvégén Győr adott otthont a HSMA Kamionhúzó Országos Bajnokságnak ahol a műfaj szerelmesei mérték össze erejüket, és küzdöttek meg a 2025-ös év Ország Legjobb Kamionhúzója címért. Az erősemberek versenyén kilenc, mindenre elszánt sportoló állt rajthoz és kísérelt meg elhúzni 20 méterre egy 16 tonnás kamion szerelvényt. A csárdaszállási 3x-os kamionhúzó magyar bajnok Kónya Gergő idén is a résztvevők között volt.

Erősemberek versenye.
Erősemberek versenye. Kónya Gergő 4. Országos Bajnoki cím. Fotó: Kónya Gergő

Két pozícióból kellett elhúzni a kamiont az erősemberek próbáján

A verseny két részből állt, először van egy úgynevezett hámos húzás, ahol a versenyző állva, a testére erősített hám segítségével maga mögött vontatja a kamiont, majd ezt követi egy ülve húzás, amikor is a versenyző a földön ülve, lábával kitámasztva magát, kézzel, kötél segítségével húzza a monstrumot a célba. A versenyszám időeredményeinek összesítését követően alakul ki a végső sorrend.

– Egy nagyon nehéz kamiont fogtunk ki a versenyre, minden méterért meg kellett küzdeni. A hámos húzásban sikerült a leggyorsabbnak lennem, így vezető pozícióból vághattam neki az ülve húzásnak, ahol hajszállal lecsúszva a dobogó legfelső fokáról, a második legjobb időt húztam – mesélt lapuknak erdményéről Kónya Gergő. Hozzátette, hatalmas öröm számára, hogy 2016, 2018, és 2021 után, idén is Békés vármegyébe, Csárdaszállásra került a bajnoki cím.

Kónya Gergő 4. Országos Bajnoki Cím

Fotók: Kónya Gergő

Még örökös bajnok is lehet belőle

A HSMA Magyar Erősemberek Szövetségének elnöke, Darázs Ádám elmondta, az 5. bajnoki cím megszerzését követően a sportoló megkaphatná az "Örökös Bajnok" címet is. Gergő hírportálunknak elmondta, ez a hír újabb motivációt jelent számára a folytatáshoz.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

– Most egy lépéssel közelebb kerültem az Örökös Bajnok cím eléréséhez. Ez még keményebb munkára ösztönöz, szeretném ha egyszer a békési emberek büszkén mondhatnák, hogy Békés vármegyei, csárdaszállási az Örökös Bajnok – fogalmazott.

Gergő idén bombaformában versenyez, szeptember közepén a HSMA Erős Emberek Magyar Nagydíj nemzetközi versenyen utasította maga mögé a teljes mezőnyt. Sikeréről hírportálunk is beszámolt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu