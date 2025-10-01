Ez nem tréfa: délutántól senki ne menjen az erdőbe

A DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. Facebook-oldalán tájékoztatta a lakosságot és az erdőjárókat, hogy a hamarosan kezdődő intenzív vadászatok miatt a 04-953550-105 kódszámú Gyulai vadászterületen szeptember 26-tól 2026. február 28-ig erdőlátogatási korlátozást rendel el.

Az erdőlátogatási korlátozásról térképet is közzétettek. Fotó: DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. Facebook

Erdőlátogatási korlátozást rendeltek el

A korlátozott időtartam délután 16 órától másnap délelőtt 9 óráig tart.

Az erdőlátogatási korlátozás nem terjed ki az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerinti turistaútvonalak területére.

A korlátozás a szeptemberben kezdődő vadászatok során fellépő fokozott balesetveszély miatt szükséges.

Az érintett erdőterületekről térkép nyújt tájékoztatást, illetve kérték, hogy az érintettek figyeljék a főbb erdei utak mentén kihelyezett figyelmeztető táblákat is.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Érdemes nagyon odafigyelni

Kiemelték, hogy a Mályvádi erdőtömb területén 2 vadászatra jogosult gyakorolja a vadászati jogot, a DALERD Zrt. és a Körös Delta Vidéke Vadásztársaság, ez a vadászterület független a DALERD Zrt-től. A fenti hivatkozás értelmében egy út két oldalán különböző korlátozás lehet érvényben. A sárga vonal a 04-953550-105 kódszámú DALERD Zrt. Gyulai vadászterületének határát, a narancssárgával jelzett területek a DALERD Zrt. vagyonkezelésében és a 04-953550-105 kódszámú DALERD Zrt. Gyulai vadászterületén álló erdőterületeket jelölik. Ennek megfelelően kérték, hogy a sárga határvonalon belül, narancssárgával jelzett erdőterületek tekintetében a fent megnevezett korlátozásoknak megfelelően látogassák az erdőket. A 04-953560-105 kódszámú vadászterületen figyeljék a kihelyezett táblákat és keressék a Körös Delta Vidék Vadásztársaságot.

A közelben a Pósteleki és a Sebesfoki erdőtömbök látogathatóak.