2 órája
Ez nem tréfa: délutántól senki ne menjen az erdőbe
A következő hetekben el kell kerülni bizonyos erdőrészeket. Az erdőlátogatási korlátozásra biztonsági okokból van szükség.
A DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. Facebook-oldalán tájékoztatta a lakosságot és az erdőjárókat, hogy a hamarosan kezdődő intenzív vadászatok miatt a 04-953550-105 kódszámú Gyulai vadászterületen szeptember 26-tól 2026. február 28-ig erdőlátogatási korlátozást rendel el.
Erdőlátogatási korlátozást rendeltek el
- A korlátozott időtartam délután 16 órától másnap délelőtt 9 óráig tart.
- Az erdőlátogatási korlátozás nem terjed ki az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerinti turistaútvonalak területére.
- A korlátozás a szeptemberben kezdődő vadászatok során fellépő fokozott balesetveszély miatt szükséges.
- Az érintett erdőterületekről térkép nyújt tájékoztatást, illetve kérték, hogy az érintettek figyeljék a főbb erdei utak mentén kihelyezett figyelmeztető táblákat is.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Érdemes nagyon odafigyelni
Kiemelték, hogy a Mályvádi erdőtömb területén 2 vadászatra jogosult gyakorolja a vadászati jogot, a DALERD Zrt. és a Körös Delta Vidéke Vadásztársaság, ez a vadászterület független a DALERD Zrt-től. A fenti hivatkozás értelmében egy út két oldalán különböző korlátozás lehet érvényben. A sárga vonal a 04-953550-105 kódszámú DALERD Zrt. Gyulai vadászterületének határát, a narancssárgával jelzett területek a DALERD Zrt. vagyonkezelésében és a 04-953550-105 kódszámú DALERD Zrt. Gyulai vadászterületén álló erdőterületeket jelölik. Ennek megfelelően kérték, hogy a sárga határvonalon belül, narancssárgával jelzett erdőterületek tekintetében a fent megnevezett korlátozásoknak megfelelően látogassák az erdőket. A 04-953560-105 kódszámú vadászterületen figyeljék a kihelyezett táblákat és keressék a Körös Delta Vidék Vadásztársaságot.
A közelben a Pósteleki és a Sebesfoki erdőtömbök látogathatóak.
Hátborzongató vallomást tett a bestiális gyilkosság elkövetője, felkavaró részletek derültek ki – galériával