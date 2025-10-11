1 órája
Holttest a Berettyóban: a fiatal kutató már nincs az eltűntek listáján
Kutatóakciójuk közben holttettet találtak a békési halőrök a Hortobágy-Berettyóban. Már nem szerepel az eltűntek listáján a fiatal egyetemista, akit kerestek.
Múlt hét kedden súlyos baleset történt a Hortobágy–Berettyó főcsatornáján, Püspökladány közelében, ahol elsüllyedt egy csónak. A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének munkatársai tudományos mintavételt végeztek, amikor a baleset bekövetkezett. Hárman ki tudtak úszni, de egy 25 éves fiatalember eltűnt.
Nemes Attila, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) ügyvezetője pénteken portálunknak megerősítette, halőreik férfi holttestet találtak a Hortobágy-Berettyó püspökladányi szakaszán. A hely nem található messze onnan, ahol a múlt heti csónakbaleset történt.
Levették a körözést
Levették a rendőrség oldaláról a körözést, minden bizonnyal az eltűnt fiatal holttestét találták meg – írja a Haon.hu.
