Tragédia

1 órája

Holttest a Berettyóban: a fiatal kutató már nincs az eltűntek listáján

Kutatóakciójuk közben holttettet találtak a békési halőrök a Hortobágy-Berettyóban. Már nem szerepel az eltűntek listáján a fiatal egyetemista, akit kerestek.

Beol.hu

Múlt hét kedden súlyos baleset történt a Hortobágy–Berettyó főcsatornáján, Püspökladány közelében, ahol elsüllyedt egy csónak. A Debreceni Egyetem Hidrobiológiai Tanszékének munkatársai tudományos mintavételt végeztek, amikor a baleset bekövetkezett. Hárman ki tudtak úszni, de egy 25 éves fiatalember eltűnt.

Az eltűnt fiatal utáni kutatóakcióba sokan bekapcsolódtak. Fotó: haon.hu

Nemes Attila, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) ügyvezetője pénteken portálunknak megerősítette, halőreik férfi holttestet találtak a Hortobágy-Berettyó püspökladányi szakaszán. A hely nem található messze onnan, ahol a múlt heti csónakbaleset történt. 

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Levették a körözést

Levették a rendőrség oldaláról a körözést, minden bizonnyal az eltűnt fiatal holttestét találták meg – írja a Haon.hu. 

Még több részlet és képgaléria a Haon.hu oldalán!

 


 

 

