1 órája
Még mindig nem találják az eltűnt férfit
Szomorú napokat él meg a település – gyászolnak a helyiek, miközben egy rejtélyes eltűnés is nyugtalanítja a közösséget. Az egész falu Marika védőnénitől búcsúzik, akit mindenki ismert és szeretett. Emellett továbbra sincs nyoma annak a férfinak, aki csaknem két hónapja tűnt el nyomtalanul. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 12-én.
Eltűnt férfi: már közel két hónapja nem találják
Lassan két hónapja nem találják az eltűnt kerékpárost
Minden nyom nélkül tűnt el közel két hónapja egy férfi Vésztőről. A kerékpárosnak augusztus 18-án veszett nyoma, az eltűnt férfit azóta sem találják.
Gyászol a település – nincs olyan család, akinek ne lenne emléke a szeretett védőnőről
Gyászol a település. Elhunyt a közkedvelt védőnő, akinek gyerekek százai nőttek fel gondoskodása mellett.
A banknak 40 millió forintot vissza kell fizetnie a gyulai devizahiteles családnak
Több mint 20 millió forint devizahitelt vett fel az UniCredit Bank ügyfeleként egy gyulai család még 2007-ben. Az igénylés után több mint 61 milliót fizettek vissza. A Fővárosi Törvényszék döntése értelmében azonban most a pénzintézetnek kell óriási összeget visszatérítenie a devizahiteles érintetteknek.
Ezzel a trükkel lopott 20 ezer forintot apa és kisfia a boltban
Lopásra vette rá a boltban a kisfiát az apuka, aki egy trükköt is bevetett, hogy ne legyen gyanús, amit a gyermeke csinál. A 32 éves férfi ellen kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat.
Elloptak egy szatyornyi szöges cipőt, keresik a tettest
Furcsa eset látott napvilágot vasárnap délelőtt. Egy szatyornyi szöges cipőnek kelt lába Gyulán, az Erkel gimnázium előtt.
Jönnek a ledolgozós szombatok: itt vannak a pontos dátumok!
Erre jobb ha már most felkészülsz: ekkor kell szombaton dolgoznod!
Ezzel főzi a legfinomabb kávét a fél ország, újra trendi a kotyogós
Te is a klasszikus kotyogósra esküszöl? Sokan nosztalgiával gondolnak vissza a kotyogós kávéfőzőre, amely generációk kedvenc eszköze a reggeli kávé elkészítésénél. Olvasói vélemények közül szemezgettünk.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Összejöttek a kisgyermekes családok a népszerű forgatagra - galériával, videóval