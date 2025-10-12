Még mindig nem találják az eltűnt férfit

Eltűnt férfi: már közel két hónapja nem találják

Az eltűnt férfinak, Seres Györgynek augusztus 18-án veszett nyoma. Fotó: police.hu

Lassan két hónapja nem találják az eltűnt kerékpárost

Minden nyom nélkül tűnt el közel két hónapja egy férfi Vésztőről. A kerékpárosnak augusztus 18-án veszett nyoma, az eltűnt férfit azóta sem találják.

Gyászol a település – nincs olyan család, akinek ne lenne emléke a szeretett védőnőről

Gyászol a település. Elhunyt a közkedvelt védőnő, akinek gyerekek százai nőttek fel gondoskodása mellett.

Gyászol a település, búcsúznak a szeretett védőnőtől. Fotó: Tát Margit Facebook-oldala

A banknak 40 millió forintot vissza kell fizetnie a gyulai devizahiteles családnak

Több mint 20 millió forint devizahitelt vett fel az UniCredit Bank ügyfeleként egy gyulai család még 2007-ben. Az igénylés után több mint 61 milliót fizettek vissza. A Fővárosi Törvényszék döntése értelmében azonban most a pénzintézetnek kell óriási összeget visszatérítenie a devizahiteles érintetteknek.

A devizahiteles család 40 millió forintot kap vissza Forrás: Shutterstock

Ezzel a trükkel lopott 20 ezer forintot apa és kisfia a boltban

Lopásra vette rá a boltban a kisfiát az apuka, aki egy trükköt is bevetett, hogy ne legyen gyanús, amit a gyermeke csinál. A 32 éves férfi ellen kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat.

Lopásra vette rá kisfiát az apuka, kiskorú veszélyeztetése miatt emeltek vádat ellene. Illusztráció: Shutterstock

Elloptak egy szatyornyi szöges cipőt, keresik a tettest

Furcsa eset látott napvilágot vasárnap délelőtt. Egy szatyornyi szöges cipőnek kelt lába Gyulán, az Erkel gimnázium előtt.

A szöges cipők eltűntek, gazdájuk nagyon keresi. Forrás: Facebook/Gyulai csevegő

Jönnek a ledolgozós szombatok: itt vannak a pontos dátumok!

Erre jobb ha már most felkészülsz: ekkor kell szombaton dolgoznod!

Ezeket a dátumokat jól vésd be a naptáradba! Forrás: Shutterstock

Ezzel főzi a legfinomabb kávét a fél ország, újra trendi a kotyogós

Te is a klasszikus kotyogósra esküszöl? Sokan nosztalgiával gondolnak vissza a kotyogós kávéfőzőre, amely generációk kedvenc eszköze a reggeli kávé elkészítésénél. Olvasói vélemények közül szemezgettünk.

A klasszikus kotyogós kávéfőző, ami generációk óta készíti a legaromásabb kávét – egyszerű, megbízható és nosztalgikus. Fotó: Shutterstock