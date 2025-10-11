október 11., szombat

Brigitta névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elszabadulva

1 órája

Elszökött ló köszönt be az autósnak a forgalmas békési úton

Címkék#facebook#szökött#A szürke patás#ló

Egy ló tűnt fel Gyula és Sarkad között. A szürke patás magányosan bandukol az autók között, az elszökött lónak egyelőre nincs meg a gazdája.

Beol.hu

Egy valahonnan elszökött ló akadályozza a forgalmat a Gyula és Sarkad közötti úton. A szürke patásról a Gyulai kóborkák nyilvános csoportban osztottak meg egy fényképet. Ahogy az a képen jól látszik, a ló az autók között lavírozva próbálja felvenni a közlekedők ritmusát.

Az elszökött ló Gyula és Sarkad között tűnt fel.
Elszökött ló akadályozza a forgalmat Gyula és Sarkad között. Fotó: Gyulai kóborkák/Facebook

Az elszökött ló Gyula és Sarkad között tűnt fel

A lovat legutóbb Sarkad felé haladva, Remeténél, a régi gyermekotthonnál látták. Mindenki vezessen óvatosan!

Pár évvel ezelőtt a karámkerítést átugorva szökött el egy ló Újkígyósról. Az állatot a reggeli órákban engedte ki az istállóból a tulajdonos, aki ezt követően néhány percre magára hagyta a lovat a karámban, majd miután visszatért hozzá, már nem találta a helyén.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu