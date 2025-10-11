Elszökött ló köszönt be az autósnak a forgalmas békési úton

Egy valahonnan elszökött ló akadályozza a forgalmat a Gyula és Sarkad közötti úton. A szürke patásról a Gyulai kóborkák nyilvános csoportban osztottak meg egy fényképet. Ahogy az a képen jól látszik, a ló az autók között lavírozva próbálja felvenni a közlekedők ritmusát.

Elszökött ló akadályozza a forgalmat Gyula és Sarkad között. Fotó: Gyulai kóborkák/Facebook

Az elszökött ló Gyula és Sarkad között tűnt fel

A lovat legutóbb Sarkad felé haladva, Remeténél, a régi gyermekotthonnál látták. Mindenki vezessen óvatosan!

Pár évvel ezelőtt a karámkerítést átugorva szökött el egy ló Újkígyósról. Az állatot a reggeli órákban engedte ki az istállóból a tulajdonos, aki ezt követően néhány percre magára hagyta a lovat a karámban, majd miután visszatért hozzá, már nem találta a helyén.