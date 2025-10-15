Újra összejönnek a villanyautók szerelmesei, Tesla-fényshow is lesz

Október 17-én, pénteken 16.30-tól villanyautós baráti találkozót szervez a Magyar Elektromobilitás Egyesület helyi szervezete a Csabai Rendezvénypajtánál – ismertette Csicsely Gergő, az ELMOB békéscsabai koordinátora.

A cél az, hogy lehetőséget biztosítsanak azok találkozására, akik érdeklődnek az elektromobilitás iránt: jöhetnek nemcsak villanyautósok, hanem például e-rolleresek is. A téma iránt fogékonyak első kézből kaphatnak választ a speciális kérdéseikre is. A szervezők tippelős nyereményjátékkal és egy különleges programelemmel is készülnek: sötétedéskor Tesla járművekkel szolgáltatnak fényshow-t.

Videón a két hónappal ezelőtti találkozó