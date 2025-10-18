Elment a település hűséges kutyája, Nelson Apu már az égi mezőkön kóborol

– Sokan csak látták, ahogy csendben járta az utcákat, de mi néhányan szerettük is őt, mert fontos volt nekünk. A nevét onnan kapta, hogy volt egy kiskutya a faluban, akit sikerült megfogni, pont olyan volt, mint ő. Akkor tudtuk, hogy biztosan Nelson volt az apukája – olvasható a Dobozi kóborkák Facebook-csoportban.

– Ő maga sosem engedett igazán közel senkit. Nem kért sokat az élettől, csak egy tál ételt és egy kis nyugalmat. És ha valamit igazán szeretett, az az evés volt, mindig örömmel fogadta, amit kapott. Most már békében pihenhet. Kicsi testedet elhamvasztatjuk és örökre velem leszel. Nyugodj békében, Nelson Apu! Emléked sokunk szívében tovább él – fogalmazott búcsúztatójában a bejegyzés szerzője.