Megemlékezés



Elhunyt az ismert rádiós, videóval búcsúznak tőle

Címkék#Körös Televízió#televíziós riporter#Dankó Ervin#tisztelet#gyász

A rádiós és televíziós riporter évtizedeken át meghatározó alakja volt a helyi médiának.

Beol.hu

Dankó Ervinről a Körös Televízió emlékezett meg a YouTube-ra feltöltött videójában, melyben tisztelettel adóznak a szarvasi rádiós és televíziós riporternek, a Körös Televízió főszerkesztőjének, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a helyi médiának. Mint írták, Ervin nemcsak szakmai felkészültségével, hanem emberségével, derűjével és közösség iránti elhivatottságával hagyott mély nyomot mindazokban, akik ismerték vagy hallgatták, nézték őt. Kiemelték, hogy ezzel a kisfilmmel szeretnék megőrizni emlékét, és köszönetet mondani mindazért, amit Szarvas városáért, a helyi közéletért és a média világáért tett.

Elhunyt az ismert rádiós és televíziós riporter, aki meghatározó alakja volt a szarvasi médiának.

 

