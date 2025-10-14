Elhunyt az ismert rádiós, videóval búcsúznak tőle

Dankó Ervinről a Körös Televízió emlékezett meg a YouTube-ra feltöltött videójában, melyben tisztelettel adóznak a szarvasi rádiós és televíziós riporternek, a Körös Televízió főszerkesztőjének, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt a helyi médiának. Mint írták, Ervin nemcsak szakmai felkészültségével, hanem emberségével, derűjével és közösség iránti elhivatottságával hagyott mély nyomot mindazokban, akik ismerték vagy hallgatták, nézték őt. Kiemelték, hogy ezzel a kisfilmmel szeretnék megőrizni emlékét, és köszönetet mondani mindazért, amit Szarvas városáért, a helyi közéletért és a média világáért tett.

