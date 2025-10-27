Elhunyt Békéscsaba ukrán önkormányzatának elnöke

– Mély megrendüléssel értesültem arról, hogy elhunyt Békéscsaba Megyei Jogú Város Ukrán Önkormányzatának elnöke Potapenko Alexander – olvasható Szarvas Péter, Békéscsaba polgármesterének közösségi oldalán.

Elhunyt Potapenko Alexander, a békéscsabai ukrán önkormányzat elnöke. Fotó: Potapenko Alexander/Facebook

Elhunyt Potapenko Alexander

Mint írta, Potapenko elnök úr 2019-ben hozta létre Békéscsaba városában az egyik első magyarországi ukrán önkormányzatot, amelynek két cikluson át elnöke is volt. Jó munkakapcsolat volt az ukrán önkormányzat és Békéscsaba Önkormányzata között, amelynek kialakításában és fenntartásában Potapenko Alexander elkötelezetten tevékenykedett.

Potapenko Alexander Lvov-ban született és 1986 óta élt Békéscsabán. Emlékét megőrizzük.