Elhunyt főorvosától búcsúzik a kórház

Az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet bejegyzéséből értesültünk, hogy Dr. Tobak Zoltán, az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet urológus főorvosa hosszan tartó, méltósággal viselt, súlyos betegségben október 2-án elhunyt.

Dr. Tobak Zoltán október 2-án elhunyt. Fotó: Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet/Facebook

– Igazi csapatjátékos volt, az összetartás, a lojalitás, a végsőkig kitartás példaképe. Életszeretete, lendületessége, empátiája mindenkit átlendített egy-egy nehéz napon – így kezdi búcsúját az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet.

Dr. Tobak Zoltán négy évtizeden át elkötelezetten szolgálta az orosházi kórházat és a város egészségügyét, magas szintű szakmai tudásával és emberségével. A kórház Facebook bejegyzésében mély megrendüléssel búcsúzik szeretett és nagyra becsült kollégájától.

Dr. Tobak Zoltán búcsúztatása október 17-én, 11 órakor lesz Orosházán a Felvégi temetőben, evangélikus szertartás szerint.