A halál torkából mentették ki a kölyökkutyákat

Három apró élet került biztonságba pénteken Békéscsabán, miután állatbarátok rábukkantak a Kétegyházi út közelében kidobott kiskutyákra. Az elhagyott kölyökkutyákat valaki kegyetlenül egy trágyadomb mellé dobta, teljesen magukra hagyva őket. Soványak, bolhásak és kimerültek voltak, és ha nem érkezik időben segítség, aligha élték volna túl a hideg éjszakát – számolt be az esetről Facebook-oldalán a Csabai Állatvédők Khe.

Elhagyott kölyökkutyákat találtak egy trágyadomb mellett, már biztonságban vannak. Fotó: Csabai Állatvédők Khe Facebook-oldala

Elhagyott kölyökkutyák a trágyadomb mellett

Ahogy a békéscsabai állatvédő egyesület megírta, szerencsére jó emberek jártak arra, akik nem néztek félre. Az ő gyors közbelépésüknek köszönhetően a négy kölyök közül az egyik már akkor gazdára talált, a másik három pedig ideiglenes befogadónál talált menedékre. Ott meleg, szeretet és gondoskodás várta őket, amire a legnagyobb szükségük volt.

Ma már mindhárman jól vannak, vidámak, és három védőoltáson is átestek. Jelenleg arra várnak, hogy valaki végleg otthont adjon nekik.

Ahogy a közelmúltban megírtuk, nagy a mozgolódás az egyesület háza táján: a közelmúltban 20 kutyus került hozzájuk két nap leforgása alatt. Húsz élet, akik azt várják, hogy végleges otthonukba kerülhessenek, de addig is szeretetben és gondoskodásban lehet részük.