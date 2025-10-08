Rémálom az óvodában: darazsak lepték el a termet, több gyereket megcsíptek

Nagy riadalom tört ki az egyik óvodában, amikor ellepték az ebédlőt a darazsak. A váratlanul felbukkanó félelmetes fekete rovarok életveszélyes darázscsípéseket okozhatnak.

Életveszélyes darázscsípéseket okozhattak volna az óvoda plafonjában megtelepedő rovarok Forrás: Facebook

Rémálommá vált az ebéd egy óvodában, amikor a darazsak betörtek, és összecsípték a gyerekeket. Riasztották a méhrajbefogó szakembert, aki azonnal a helyszínre indult, de nem volt egyszerű dolga, mert Győr mellett tartózkodott. Haladását a dugó is akadályozta, ezért segítséget kapott a hatóság embereitől, és rendőri felvezetéssel jutott el az óvodáig. A helyszínen további rendőrök, tűzoltók, és az önkormányzat két embere várta. Utóbbi két személy azt a feladatot kapta, hogy a szakember által kijelölt helyen fúrja át a plafont. A feladat egyáltalán nem volt egyszerű, 20 kilogrammos vésővel kellett felfelé haladni, de sikerrel jártak, megtalálták a darázsfészket, a szakember pedig végül eltüntette a riadalmat okozó állatok fészkét.

Egy családot is terrorban tartottak a darazsak

Nem egyedi eset, hogy a darazsak miatt különleges beavatkozásra van szükség. Egy kunágotai család otthona is horrorházzá vált a darazsak miatt. A rovarok akkora mennyiségben telepedtek meg a ház ajtaja mellett, hogy lehetetlenné vált a kijárás, ezért tűzoltói segítséget kellett kérni.

Tragédiával is végződhet az életveszélyes darázscsípés

Nemrég a piacon egy 56 éves férfit csípett nyelven egy darázs. Az eset tragédiával végződött, a közeli orvosi rendelőből érkező gyors segítség és a hamar kiérkező mentők sem tudták megmenteni.

A darazsak hajlamosak olyan helyeken is felbukkanni, amire csak rémálmunkban gondolnánk. Egy férfinek majdnem az életébe került egy korty frissítő elfogyasztása, mert az italban rejtőzködő darázs életveszélyesen megcsípte a száját belülről.