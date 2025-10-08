október 8., szerda

Koppány névnap

16°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hatalmas riadalom

9 órája

Rémálom az óvodában: darazsak lepték el a termet, több gyereket megcsíptek

Címkék#darázsfészek#gyerek#ebéd

Óvodásokra támadtak darazsak. Az eset nem példátlan, tragédiával is végződhet az életveszélyes darázscsípés.

Beol.hu

Nagy riadalom tört ki az egyik óvodában, amikor ellepték az ebédlőt a darazsak. A váratlanul felbukkanó félelmetes fekete rovarok életveszélyes darázscsípéseket okozhatnak.

Darázsfészek az óvoda falában. A gyerekek megúszták az életveszélyes darázscsípéseket
Életveszélyes darázscsípéseket okozhattak volna az óvoda plafonjában megtelepedő rovarok Forrás: Facebook

Rémálommá vált az ebéd egy óvodában, amikor a darazsak betörtek, és összecsípték a gyerekeket. Riasztották a méhrajbefogó szakembert, aki azonnal a helyszínre indult, de nem volt egyszerű dolga, mert Győr mellett tartózkodott. Haladását a dugó is akadályozta, ezért segítséget kapott a hatóság embereitől, és rendőri felvezetéssel jutott el az óvodáig. A helyszínen további rendőrök, tűzoltók, és az önkormányzat két embere várta. Utóbbi két személy azt a feladatot kapta, hogy a szakember által kijelölt helyen fúrja át a plafont. A feladat egyáltalán nem volt egyszerű, 20 kilogrammos vésővel kellett felfelé haladni, de sikerrel jártak, megtalálták a darázsfészket, a szakember pedig végül eltüntette a riadalmat okozó állatok fészkét.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Egy családot is terrorban tartottak a darazsak

Nem egyedi eset, hogy a darazsak miatt különleges beavatkozásra van szükség. Egy kunágotai család otthona is horrorházzá vált a darazsak miatt. A rovarok akkora mennyiségben telepedtek meg a ház ajtaja mellett, hogy lehetetlenné vált a kijárás, ezért tűzoltói segítséget kellett kérni. 

Tragédiával is végződhet az életveszélyes darázscsípés

Nemrég a piacon egy 56 éves férfit csípett nyelven egy darázs. Az eset tragédiával végződött, a közeli orvosi rendelőből érkező gyors segítség és a hamar kiérkező mentők sem tudták megmenteni.

A darazsak hajlamosak olyan helyeken is felbukkanni, amire csak rémálmunkban gondolnánk. Egy férfinek majdnem az életébe került egy korty frissítő elfogyasztása, mert az italban rejtőzködő darázs életveszélyesen megcsípte a száját belülről. 

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu