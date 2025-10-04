Kiderült, milyen ételből dobunk ki legtöbbet

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) immár nyolcadik éve méri fel a hazai háztartások élelmiszerpazarlásának mértékét. A legfrissebb, 2024-es eredmények biztató képet mutatnak: 2016-hoz képest harmadával kevesebb étel végzi feleslegesen a kukában. Nyolc éve még fejenként évi 33,1 kilogramm élelmiszert dobtunk ki, ma már „csak” 21,5 kilogrammot – ez jelentős javulás, ám országos szinten így is mintegy 206 ezer tonna étel vész kárba évente – írja közleményében a Nébih.

Élelmiszerpazarlás Magyarországon: ebből áll össze a hulladék

A 2024 novemberében és decemberében végzett kutatás 260 háztartás több mint 700 tagjának adatait dolgozta fel. Az eredmények szerint egy átlagos magyar évente 59,7 kilogramm élelmiszerhulladékot termel, ennek 36 százaléka teljesen megelőzhető lenne. Ez a pazarlás akkora mennyiséget jelent, amellyel akár 380 ezer ember éves étkezését lehetne fedezni. Egy négytagú családnál ez közel 160 ezer forint fölösleges kiadást jelent évente. Ezért is lenne fontos az élelmiszerpazarlás csökkentése.

A javulás egyik kulcsa, hogy sokan már tudatosabban vásárolnak, jobban tervezik meg az étkezéseket, és egyre többen komposztálnak is. A Nébih „Maradék nélkül” programja, valamint az új generációk környezettudatosabb szemlélete is hozzájárul ahhoz, hogy évről évre csökkenjen a kidobott élelmiszer mennyisége.

A leggyakrabban kidobott ételek:

Készételek – 8,7 kg/fő/év

Zöldségek és gyümölcsök – 4,5 kg/fő/év

Pékáruk – 2,8 kg/fő/év

A pazarlás leggyakoribb okai változatlanok: sok élelmiszer egyszerűen elfelejtődik a hűtőben, megromlik, vagy túl sokat vásárolunk, főzünk, így nem fogy el időben.

EU-s célkitűzések az élelmiszerpazarlás ellen

A felelős élelmiszer-felhasználás nemcsak a háztartások pénztárcájának kedvez, hanem uniós cél is. Az Európai Unió hulladék-keretirányelvének idei módosítása szerint 30 százalékkal kell csökkenteni a háztartásokban keletkező élelmiszerhulladékot a 2021–2023 közötti átlaghoz képest. A cél teljesítéséhez a lakosság tudatos döntései mellett a szemléletformáló kezdeményezések is kulcsfontosságúak.

Helyi kezdeményezés a fenntartható élelmiszer-fogyasztásért – CseppKert a pazarlás ellen

Békés vármegyében a CseppKert projekt támogatja az egészséges, helyben termelt élelmiszerek fogyasztását és a pazarlás visszaszorítását. Alapítója, Csapóné Hernádi Noémi agrármérnök, aki a nemzetközi TalentA program 2023-as nyerteseként indíthatta el vállalkozását a Corteva támogatásával.