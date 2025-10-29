MÁV
1 órája
Nem tud aludni az éjszakai zaj miatt? Mutatjuk, mi lesz az oka!
A következő hetekben megszokottnál hangosabb lehet az éjszaka néhány vasút menti településen. Éjszakai karbantartás várható a MÁV előzetes tervei szerint több szakaszon is.
Előre tervezett, éjszakai karbantartást végeznek a Szolnok-Békéscsaba vasútvonalon, amely az érintett szakaszokon zajterheléssel járhat. A munkálatok során speciális vasúti gépek dolgoznak majd a pályán, jellemzően az esti és hajnali órák között – áll a MÁV-csoport közleményében.
Itt és ekkor várható éjszakai karbantartás
- A zajjal járó éjszakai munkavégzés az alábbi időpontokban várható:
- Békéscsaba állomáson november 3-án 22:55-től 5 óráig,
- Tiszatenyő és Kétpó között november 3-án 20-tól 4 óráig,
- Kétpó és Mezőtúr között november 4-én 20-tól 4 óráig,
- Mezőtúr és Nagylapos között november 5-én és 6-án 22-tól 4 óráig.
A MÁV-Csoport a munkák miatt keletkező esetleges kellemetlenségekért a lakosság megértését és türelmét kéri.
