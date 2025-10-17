49 perce
A fél évszázados egészségügyi képzést ünnepelték – galériával
Békés vármegye egyik legnagyobb múltú képzésének évfordulója alkalmából rendeztek programot pénteken délelőtt. A Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 50 éves egészségügyi képzésének jubileuma alkalmából rendeztek ünnepséget az intézményben.
Tálas Csaba, a Szent-Györgyi Albert Technikum igazgatója az egészségügyi képzés jubileuma alkalmából tartott programon elmondott köszöntőjében kiemelte, ötven évvel ezelőtt, 1975-ben nyitotta meg kapuit az egészségügyi szakközépiskola, ahol az elmúlt fél évszázadban több mint 4000 egészségügyi szakembert képeztek. Mint elmondta, az eltelt 50 év iskolatörténeti léptékű a Szent-Györgyi Albert Technikum életében.
Az egészségügyi képzés 1975-ben indult
– Ötven évvel ezelőtt az alapítók birtokba vették az újonnan megépített intézményt, a tantermeket, és fáradhatatlan munkával igazi iskolát teremtettek – fogalmazott Tálas Csaba. – Az ünnepek között különleges helyet foglalnak el az évfordulók; azok az események, amelyek velünk történnek meg, és az adott pillanatban meghatározzák az életünket. Ezek az események közel hozzák és ráirányítják a figyelmet mindarra, ami fontos az életünkben.
Már 4000-en végeztek a szakon
Herczeg Tamás országgyűlési képviselő úgy vélekedett, az egészségügyi képzés egészen különlegesnek számít, és annak az intézményben történt elindítása óta majdnem két generációnyi idő telt el.
Herczeg Tamás az ünnepségen kifejtette, az egészségtudományban, annak valamennyi szakterületén folyamatosan nagyon sok változás történik, állandó a fejlődés.
Az egészségügyi képzés jubileumát ünnepelték a Szent-Györgyi Albert TechnikumbanFotók: Bencsik Ádám
– Ha azonban a törődés, az emberi gondoskodás nincs meg, mit sem érnek a tudományos felismerések – tette hozzá, majd kitért arra, hogy jelenleg mintegy 300-an járnak az intézmény egészségügyi képzésére, összesen pedig több mint 4000-en végeztek már a szakon, akik nagy többsége teljesen, vagy érintőlegesen az emberek gyógyításában, az embereket segítő hivatásban dolgozik.
– Azok nélkül, akik ezen a képzésen szerzik a tudásukat, kiszolgáltatottabbak, esendőbbek lennénk – emelte ki.
Jelenleg 300-an tanulnak a képzésen
Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere beszédében hangsúlyozta, az ünnepekre nagy szükség van rohanó, zaklatott világunkban. A polgármester szólt annak jelentőségéről, hogy a középfokú egészségügyi, illetve felsőfokú képzés elérhető a vármegyében, hiszen így a kórházak és az egészségügyi intézmények számára folyamatosan biztosított a minőségi utánpótlásképzés. Megerősítette, hogy ebben a tanévben mintegy 300-an tanulnak az intézmény egészségügyi képzésének keretében, amelybe a felnőtt- és a középiskolai képzés is beletartozik. Kiemelte, hogy ehhez mind az infrastrukturális feltételek, mind a kiváló, szakavatott tanári gárda nagyon sokat tesz hozzá. Szólt arról, hogy már az egészségügybe is megérkezett a mesterséges intelligencia, de a humánumra, az emberi lélek gyógyítására is odafigyelő szakemberekre mindig szükség lesz.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A humánum nagyon fontos
Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója elmondta, az egészségügy a születéstől egész életen át gyakran az elmúlásig végigkíséri az embereket.
– Bár a mesterséges intelligencia már megkerülhetetlen, a humánum soha nem elhagyható. Az egészségügyi szakemberek nem csupán munkaként, hanem valódi szolgálatként és elhivatottságként tekintenek hivatásukra – hangsúlyozta. Kitért arra, hogy az egészségügyi képzésben tanulókra szükség van és szükség lesz, várják őket az egészségügyben.
Az ünnepi köszöntőket követően Madariné Kis Erzsébet szakmai igazgatóhelyettes tekintett vissza az egészségügyi képzés elmúlt 50 évére. A Dr. Hursán György korábbi igazgatóról elnevezett Hursán-díjat, Okosné Andó Mária vehette át.
Maga alá temette a kiskutyát is a robbanás, otthon nélkül maradt a háromgyermekes család – helyszíni képek
Békési rablótámadás: fiatalok ütötték és fenyegették tizenéves társukat