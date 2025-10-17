A fél évszázados egészségügyi képzést ünnepelték – galériával

Tálas Csaba, a Szent-Györgyi Albert Technikum igazgatója az egészségügyi képzés jubileuma alkalmából tartott programon elmondott köszöntőjében kiemelte, ötven évvel ezelőtt, 1975-ben nyitotta meg kapuit az egészségügyi szakközépiskola, ahol az elmúlt fél évszázadban több mint 4000 egészségügyi szakembert képeztek. Mint elmondta, az eltelt 50 év iskolatörténeti léptékű a Szent-Györgyi Albert Technikum életében.

Az egészségügyi képzés fél évszázada indult útjára. Fotó: Bencsik Ádám

Az egészségügyi képzés 1975-ben indult

– Ötven évvel ezelőtt az alapítók birtokba vették az újonnan megépített intézményt, a tantermeket, és fáradhatatlan munkával igazi iskolát teremtettek – fogalmazott Tálas Csaba. – Az ünnepek között különleges helyet foglalnak el az évfordulók; azok az események, amelyek velünk történnek meg, és az adott pillanatban meghatározzák az életünket. Ezek az események közel hozzák és ráirányítják a figyelmet mindarra, ami fontos az életünkben.

Már 4000-en végeztek a szakon

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő úgy vélekedett, az egészségügyi képzés egészen különlegesnek számít, és annak az intézményben történt elindítása óta majdnem két generációnyi idő telt el.

Herczeg Tamás az ünnepségen kifejtette, az egészségtudományban, annak valamennyi szakterületén folyamatosan nagyon sok változás történik, állandó a fejlődés.