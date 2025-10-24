1 órája
Édes anyanyelvünk: Viki különdíjasa az idei országos versenynek
Az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny Kárpát-medencei döntőjét Sátoraljaújhelyen rendezték meg 53. alkalommal. Az orosházi diák különdíjasként érkezett haza.
Krska Viktória különdíjas. Fotó: Facebook
Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumot az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati versenyen Kriska Viktória 12/8 osztályos tanuló képviselte, a megyei fordulót megnyerve jutott be az országos döntőbe.
A megmérettetés komoly kihívás a diákoknak, hiszen több napon át adnak számot a magyar nyelv ismeretéről, annak helyes használatáról. A verseny írásbeli részén nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási és stilisztikai feladatokat kell megoldaniuk. Ő az Anyanyelvápolók Szövetségének különdíját nyerte el. Felkészítő tanára: Menyhárt Krisztina. Viki felkészülését és versenyét támogatták: Vassné Técsy Edit és Süle Margit tanárnők.
Így lehet elkerülni a sorban állást a Csabai Kolbászfesztiválon