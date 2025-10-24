október 24., péntek

Édes anyanyelvünk: Viki különdíjasa az idei országos versenynek

Az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny Kárpát-medencei döntőjét Sátoraljaújhelyen rendezték meg 53. alkalommal. Az orosházi diák különdíjasként érkezett haza.

Csete Ilona
Krska Viktória különdíjas. Fotó: Facebook

Az Orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumot az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati versenyen Kriska Viktória 12/8 osztályos tanuló képviselte, a megyei fordulót megnyerve jutott be az országos döntőbe.  

A megmérettetés komoly kihívás a diákoknak, hiszen több napon át adnak számot a magyar nyelv ismeretéről, annak helyes használatáról. A verseny írásbeli részén nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási és stilisztikai feladatokat kell megoldaniuk. Ő az Anyanyelvápolók Szövetségének különdíját nyerte el. Felkészítő tanára: Menyhárt Krisztina. Viki felkészülését és versenyét támogatták: Vassné Técsy Edit és Süle Margit tanárnők.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
