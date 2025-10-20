október 20., hétfő

Vita

10 perce

Megdöbbentő videó: forgalommal szemben cikázott az e-rolleres fiatal

Címkék#e-roller#vélemény#parázs vita#baleset#kamera#sáv#sofőr

Ismét parázs vita alakult ki az e-rolleres közlekedőkkel kapcsolatban. Ezúttal a Békéscsaba napjainkban elnevezésű Facebook-csoportban osztott meg egy fedélzeti kamerával készült videót egy autó sofőrje egy nem mindennapi e-rolleres manőverről.

Beol.hu

– Amikor megvetted a rollert! Azt mondták, a jótállási jegy rád is vonatkozik? Mert ha így közlekedsz szükség lehet rá! – összegezte véleményét annak az autónak a sofőrje, aki egy e-rolleres közlekedő hajmeresztő manőverét rögzítette Békéscsabán, az Orosházi úton.

E-roller: újabb szabálysértő az utakon
Ismét parázs vita alakult ki az e-rolleres közlekedőkkel kapcsolatban. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

E-roller: jegy a túlvilági expresszre

– Komolyan, mintha a túlvilág felé vennék az expressz sávot ezek a rolleresek… – értett egyet vele az egyik hozzászóló. Volt, aki Kresz-vizsgához kötné az ilyesfajta járművek használatát.

De akadt olyan is, aki nem értette, mit kifogásolt a videó készítője: – Nem tudom, ezzel mi a baj? Nem veszélyeztetett senkit, nem hajtott senki elé. Sajnos trendi lett, hogy szidjuk a rollereseket. Ennyi erővel az autósokat is lehetne. Sokszor veszélyesebbek. Ha nem a motorosokat, akkor a rollerrel közlekedőket szidják. Még szerencse, hogy mindenki ennyire tökéletes sofőr, hogy mindig a másikban látja a hibát.

Végül egész hosszú adok-kapok bontakozott ki a posztnál. Szóba került az e-rolleres fiatalok felelőtlensége, de az autósok óvatlanságát is többen megemlítették.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Megosztott a közvélemény a kérdésben

Nem ez az első alkalom, hogy az e-rollerek használata kapcsán egymásnak esnek a hozzászólók. Egy e-rolleres baleset kapcsán közösségi oldalunkon nemrégiben arra kértük olvasóinkat, mondják el véleményüket a témában. Nem telt bele sok idő és parázs szóváltás alakult ki a kommentelők között.

 

 


 

 

