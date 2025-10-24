2 órája
Leáll a matricavásárlás, így tervezd az utadat!
Informatikai fejlesztés miatt a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél átmenetileg nem lesz elérhető a matrica vásárlás. Mutatjuk, mikor nem tudsz e-matricát venni, ha útnak indulsz.
A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató zrt. közleményéből kiderül, hogy vasárnap hajnalban a téli időszámításra történő átálláshoz kapcsolódóan informatikai fejlesztés zajlik majd az útdíjfizetési rendszerben, mely az autópálya-matricával és a HU-GO e-útdíj-rendszerben közlekedő ügyfeleket is érinti. Ennek következtében nem lesz elérhető az e-matrica vásárlás.
E-matrica vásárlás: gondold át, mielőtt útnak indulsz
Az óraátállítás következtében, nem lesz elérhető a matrica vásárlás a társaság saját értékesítési felületén, a nemzetiutdij.hu oldalon, sem pedig viszonteladó partnereknél, továbbá viszonylati jegyet sem lehet venni és HU-GO egyenleget sem lehet feltölteni hu-go.hu oldalon.
A tervezett fejlesztés 2025. október 26-án, a nyári időszámítás szerint 01:45 órakor kezdődik, és a téli időszámítás szerint 03:15 óráig tart – olvasható a nemzetiutdij.hu oldalán.
Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerfejlesztés ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni! Az utazást célszerű előre megtervezni és a karbantartás ideje előtt megvásárolni az e-matricát.
