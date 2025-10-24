október 24., péntek

Leáll a matricavásárlás, így tervezd az utadat!

Informatikai fejlesztés miatt a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél átmenetileg nem lesz elérhető a matrica vásárlás. Mutatjuk, mikor nem tudsz e-matricát venni, ha útnak indulsz.

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató zrt. közleményéből kiderül, hogy vasárnap hajnalban a téli időszámításra történő átálláshoz kapcsolódóan informatikai fejlesztés zajlik majd az útdíjfizetési rendszerben, mely az autópálya-matricával és a HU-GO e-útdíj-rendszerben közlekedő ügyfeleket is érinti. Ennek következtében nem lesz elérhető az e-matrica vásárlás

Nem lesz lehetséges az e-matrica vásárlás
Gondolkodj mielőtt útnak indulsz: nem lesz lehetséges az e-matrica vásárlás. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

E-matrica vásárlás: gondold át, mielőtt útnak indulsz

Az óraátállítás következtében, nem lesz elérhető a matrica vásárlás a társaság saját értékesítési felületén, a nemzetiutdij.hu oldalon, sem pedig viszonteladó partnereknél, továbbá viszonylati jegyet sem lehet venni és HU-GO egyenleget sem lehet feltölteni hu-go.hu oldalon. 

A tervezett fejlesztés 2025. október 26-án, a nyári időszámítás szerint 01:45 órakor kezdődik, és a téli időszámítás szerint 03:15 óráig tart – olvasható a nemzetiutdij.hu oldalán. 

Továbbá felhívják a figyelmet arra, hogy a díjköteles útszakaszokat a rendszerfejlesztés ideje alatt sem lehet ingyenesen igénybe venni! Az utazást célszerű előre megtervezni és a karbantartás ideje előtt megvásárolni az e-matricát. 

 

 

 

