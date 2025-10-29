Véradás
1 órája
A donorok cserepes krizantémot kapnak
A Békéscsabai Területi Vérellátóban (5600 Békéscsaba, Gyulai út 20.) csütörtökön 14 és18 óra között a vért adó donorok cserepes krizantémot kapnak.
A véradók vigyék magukkal személyi azonosítójukat, lakcímkártyájukat és TAJ-számukat. A véradásra való alkalmasság feltételei az OVSZ.hu felületen megtalálhatók.
