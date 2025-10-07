Dobozban huncutkodik Balu, a kutyamenhely négylábúja

– Nem, nem költöztünk kartondobozokba, csak Balu gondolta, hogy ez a legjobb hely egy kis pihenésre! – olvasható a Csabai Állatvédők Khe közösségi oldalán.

Mint írják, a tüneményes kutyus még mindig várja, hogy valaki beleszeressen a huncut tekintetébe, és igazi otthont adjon neki. Ha te is el tudnád képzelni, hogy Balu doboza helyett a kanapédon szundikáljon, várják bemutatkozó leveledet a [email protected] címen!