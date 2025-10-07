október 7., kedd

kutyamenhely

1 órája

Dobozban huncutkodik Balu, a kutyamenhely négylábúja

Címkék#dobozban#Balu#kutyamenhely#Csabai Állatvédők Khe#kutyus

Dobozba költözött Balu, a csabai kutyamenhely szeretnivaló lakója. A tüneményes jószágnak továbbra is gazdát keresnek az állatvédők.

Beol.hu
Balu, a kutyamenhely négylábúja

Forrás: Facebook oldal

– Nem, nem költöztünk kartondobozokba, csak Balu gondolta, hogy ez a legjobb hely egy kis pihenésre! – olvasható a Csabai Állatvédők Khe közösségi oldalán.

Mint írják, a tüneményes kutyus még mindig várja, hogy valaki beleszeressen a huncut tekintetébe, és igazi otthont adjon neki. Ha te is el tudnád képzelni, hogy Balu doboza helyett a kanapédon szundikáljon, várják bemutatkozó leveledet a [email protected] címen!

 

 

