kutyamenhely
1 órája
Dobozban huncutkodik Balu, a kutyamenhely négylábúja
Dobozba költözött Balu, a csabai kutyamenhely szeretnivaló lakója. A tüneményes jószágnak továbbra is gazdát keresnek az állatvédők.
Balu, a kutyamenhely négylábúja
Forrás: Facebook oldal
– Nem, nem költöztünk kartondobozokba, csak Balu gondolta, hogy ez a legjobb hely egy kis pihenésre! – olvasható a Csabai Állatvédők Khe közösségi oldalán.
Mint írják, a tüneményes kutyus még mindig várja, hogy valaki beleszeressen a huncut tekintetébe, és igazi otthont adjon neki. Ha te is el tudnád képzelni, hogy Balu doboza helyett a kanapédon szundikáljon, várják bemutatkozó leveledet a [email protected] címen!
Ezt ne hagyja ki!Közlekedés
2 órája
Fontos változás jön a belvárosi parkolásban, erre számítson minden autós
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre