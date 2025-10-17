1 órája
A vadak, a madarak, a mesés famatuzsálemek festője díszpolgár lett
Orosházi születésű, de gyermekkorát a Harangos-ér partján töltötte az a Pusztaföldvárhoz ezer szállal kötődő festőművész. Az idei falunapon, a 40 Aranykoronás ünnepen átvette a díszpolgári címet.
Valaczkai Erzsébet egy kiállítással örvendeztette meg a falu és a vendégek közösségét, a helyi művelődési házban. A díszpolgári cím átvétele előtt egykori diáktársa méltatta a munkásságát. Dr. Blahó János nosztalgiával emlékezett vissza táncsicsos, középiskolás, később pedig egyetemi éveikre, a közös terepgyakorlatokra. Arra is emlékeztette a pusztaföldváriakat, milyen sok tehetség indult ebből a faluból.
Sóvirággal lepte meg diáktársa az alkotót
Sóvirággal lepte meg az ünnepeltet, hiszen ahogy a szikes alföld tipikus növénye is mély, alkalmazkodásra képes gyökerekkel rendelkezik, úgy Valaczkai Erzsébet életében is erős és meghatározók a gyökerek, a kötődés a szülőföldhöz.
Gyermekkorát az alkotó a pusztaföldvári Harangos-ér partján töltötte. Ez a hely szinte minden nap tartogatott kisebb-nagyobb csodákat számára, amelyek örök emlékké váltak számára. Rajzolni már kicsi korától szeretett, tudatosan csak 16 évesen kezdte el a portrék és csendéletek sorozatát, s mindezt az orosházi Táncsics Mihály Gimnáziumban. Érettségi után a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia-rajz szakán tanult, diplomamunkáját madáretológiából írta, és saját grafikáival illusztrálta.
Díszpolgári címet adományozott Pusztaföldvár
Valaczkai Erzsébet 1982 óta Heves megyében, egy festői környezetű falucskában, Tarnaleleszen él. Ott ismerkedett meg az erdő nagy vadjaival és madaraival. A tanítás és a család mellett mindig járta és járja az erdőt, mezőt, 2002-óta aktívan vadászik is. Az átélt és látott élmények nélkülözhetetlenek számára a rajzoláshoz, festéshez. Kedvenc témái a vadak, madarak és a mesés famatuzsálemek. Legkedvesebb eszköze az egyszerű grafit és a pasztell, de egyre rutinosabban bánik az olajfestékkel is.
A 40 Aranykoronás ünnepen, a kiállításmegnyitó után Pusztaföldvár polgármestere, Kaczkó Pál átadta Valaczkai Erzsébetnek a díszpolgári címet.
